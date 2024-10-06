https://ria.ru/20241006/gaza-1976604064.html
ЦАХАЛ заявила о контртеррористической операции на севере сектора Газа
ЦАХАЛ заявила о контртеррористической операции на севере сектора Газа - РИА Новости, 06.10.2024
ЦАХАЛ заявила о контртеррористической операции на севере сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что начала проводить, как утверждается, контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:39
2024-10-06T11:39
2024-10-06T11:40
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале, что начала проводить, как утверждается, контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в ходе которой нанесла удары по нескольким объектам инфраструктуры палестинского движения ХАМАС. "После получения предварительных разведданных и оценки ситуации, которые указывают на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии на севере сектора Газа, а также на усилия ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе, 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью", - говорится в сообщении пресс-службы армии в воскресенье. В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ уничтожили десятки военных целей, среди которых были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры движения и другие объекты военной инфраструктуры, а также ликвидировали ячейки ХАМАС, которые действовали в этом районе. Согласно сообщению, израильские военные будут действовать в районе Джабалия пока вся инфраструктура ХАМАС не будет полностью уничтожена. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, израиль, москва, хамас, оон, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Москва, ХАМАС, ООН, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ЦАХАЛ заявила о контртеррористической операции на севере сектора Газа
ЦАХАЛ начала контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале
, что начала проводить, как утверждается, контртеррористическую операцию в районе лагеря беженцев Джабалия на севере сектора Газа, в ходе которой нанесла удары по нескольким объектам инфраструктуры палестинского движения ХАМАС.
"После получения предварительных разведданных и оценки ситуации, которые указывают на присутствие террористов и террористической инфраструктуры в районе Джабалии на севере сектора Газа, а также на усилия ХАМАС по восстановлению своего оперативного потенциала в этом районе, 162-я дивизия начала операцию в районе Джабалии ночью", - говорится в сообщении пресс-службы армии в воскресенье.
В пресс-службе добавили, что силы ЦАХАЛ уничтожили десятки военных целей, среди которых были склады оружия, подземные объекты инфраструктуры движения и другие объекты военной инфраструктуры, а также ликвидировали ячейки ХАМАС, которые действовали в этом районе.
Согласно сообщению, израильские военные будут действовать в районе Джабалия пока вся инфраструктура ХАМАС не будет полностью уничтожена.
Израиль
7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа с 7 октября 2023 года превысило 41 тысячу, пострадали более 96,9 тысячи человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН
формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
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