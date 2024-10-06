Рейтинг@Mail.ru
Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:21 06.10.2024 (обновлено: 12:17 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/gaza-1976603166.html
Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ
Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2024
Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ
Число жертв израильского удара по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 24, передает палестинское агентство... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T11:21
2024-10-06T12:17
в мире
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
сектор газа
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976605321_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16b75e7cccd7d9c700f74be452304d69.jpg
КАИР, 6 окт — РИА Новости. Число жертв израильского удара по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 24, передает палестинское агентство Shehab. "При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека", — говорится в публикации. Ранее сообщалось о 21 погибшем. Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в Дейр-эль-Балахе. Как утверждают военные, там располагались командные центры палестинского движения ХАМАС.По данным Минздрава сектора Газа, в целом за сутки от израильских бомбардировок погибли 45 человек и пострадали 256.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали более 97 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976605321_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_2d3dce52630c55056087c3d5fab4d5d1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Сектор Газа, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ

Shehab: число погибших при ударе ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24

© AP Photo / Abdel Kareem HanaПоследствия израильского удара по мечети в городе Дейр-эль-Балах
Последствия израильского удара по мечети в городе Дейр-эль-Балах - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Последствия израильского удара по мечети в городе Дейр-эль-Балах
Читать ria.ru в
Дзен
КАИР, 6 окт — РИА Новости. Число жертв израильского удара по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 24, передает палестинское агентство Shehab.
"При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека", — говорится в публикации.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Нетаньяху ответил на призывы Запада прекратить поставки оружия Израилю
5 октября, 22:28
Ранее сообщалось о 21 погибшем.
Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в Дейр-эль-Балахе. Как утверждают военные, там располагались командные центры палестинского движения ХАМАС.
По данным Минздрава сектора Газа, в целом за сутки от израильских бомбардировок погибли 45 человек и пострадали 256.

Конфликт на Ближнем Востоке

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Третья ливанская или третья мировая: Израиль поджигает Ближний Восток
1 октября, 13:52
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали более 97 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.
Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреХАМАСОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024Сектор ГазаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала