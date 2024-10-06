https://ria.ru/20241006/gaza-1976603166.html

Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ

Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ - РИА Новости, 06.10.2024

Число жертв удара ЦАХАЛ по школе и мечети в Газе возросло до 24, пишут СМИ

Число жертв израильского удара по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 24, передает палестинское агентство... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T11:21

2024-10-06T11:21

2024-10-06T12:17

в мире

хамас

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

сектор газа

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 6 окт — РИА Новости. Число жертв израильского удара по школе и мечети в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа возросло до 24, передает палестинское агентство Shehab. "При обстреле школы и мечети, в которых находились перемещенные лица, в центральной части сектора Газа погибли 24 человека", — говорится в публикации. Ранее сообщалось о 21 погибшем. Минувшей ночью Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по зданиям школы и мечети в Дейр-эль-Балахе. Как утверждают военные, там располагались командные центры палестинского движения ХАМАС.По данным Минздрава сектора Газа, в целом за сутки от израильских бомбардировок погибли 45 человек и пострадали 256.Конфликт на Ближнем ВостокеИзраиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским. Тогда погибло около 1,2 тысячи человек, включая 20 россиян, ХАМАС захватил более 200 заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, Тель-Авив также объявил о полной блокаде анклава. По данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали более 97 тысяч.Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах — город на юге анклава, который считается последним оплотом ХАМАС. Там находятся около полутора миллионов палестинцев, вынужденно бежавших с севера и из центральной части сектора Газа.Российский МИД не раз призывал стороны конфликта прекратить боевые действия. В Москве убеждены, что урегулирование возможно только на основе утвержденной Совбезом ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20241005/netanjahu-1976563750.html

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

https://ria.ru/20241006/konflikt-1915630213.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, сектор газа, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году