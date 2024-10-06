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СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек - РИА Новости, 06.10.2024
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03:25 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/gaza-1976576423.html
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек - РИА Новости, 06.10.2024
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек
Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети, в которой находились перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T03:25
2024-10-06T03:25
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
в мире
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети, в которой находились перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство Safa. "Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля - ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире
Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, В мире
СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек

Safa: при израильском ударе по мечети в Дейр-эль-Балах в Газе погибли 13 человек

© AP Photo / Fatima ShbairРазрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© AP Photo / Fatima Shbair
Разрушения после израильского удара по Рафаху, сектор Газа . Архивное фото
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КАИР, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети, в которой находились перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство Safa.
"Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля - ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.
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ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024В мире
 
 
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