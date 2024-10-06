https://ria.ru/20241006/gaza-1976576423.html

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек - РИА Новости, 06.10.2024

СМИ: при ударе ЦАХАЛ по мечети в Газе погибли 13 человек

Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети, в которой находились перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа,... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T03:25

2024-10-06T03:25

2024-10-06T03:25

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931207019_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9d28f72cb68f2dc557ed1adb9ebea2ab.jpg

КАИР, 6 окт - РИА Новости. Тринадцать человек погибли при израильском ударе по мечети, в которой находились перемещенные лица, в городе Дейр-эль-Балах в центральной части сектора Газа, передает палестинское агентство Safa. "Тринадцать человек погибли, несколько ранены при ударе самолетов оккупации (Израиля - ред.) по мечети, в которой разместились перемещенные лица, около ворот больницы Шухада аль-Акса в Дейр-эль-Балахе в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20241006/beyrut-1976572335.html

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израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, в мире