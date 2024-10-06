https://ria.ru/20241006/finljandija-1976622658.html

Посольство России в Финляндии заявило о призывах повреждать авто дипломатов

Посольство России в Финляндии заявило о призывах повреждать авто дипломатов - РИА Новости, 06.10.2024

Посольство России в Финляндии заявило о призывах повреждать авто дипломатов

В Финляндии распространяют призывы повреждать служебные автомобили российских дипломатов, заявило посольство в Хельсинки в Telegram-канале. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:27

2024-10-06T15:27

2024-10-06T21:21

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. В Финляндии распространяют призывы повреждать служебные автомобили российских дипломатов, заявило посольство в Хельсинки в Telegram-канале."Не могли не обратить внимание на размещенную 4 октября в соцсети X публикацию одного из ведущих сотрудников Внешнеполитического института Финляндии Ч. Салониуса-Пастернака, в которой он призвал повреждать строительной техникой и заливать краской служебные автомобили российских дипломатов в Хельсинки. Пост он сопроводил видеоизображением одного из посольских автомобилей", — говорится в сообщении. Как указали в дипмиссии, многие сотрудники этого учреждения и ранее публиковали материалы, направленные на разжигание русофобии и военного психоза.Тем не менее Салониус-Пастернак, выложив пост с призывами к вандализму, нарушению Венской конвенции и законов Финляндии, перешел все границы, считают в посольстве. "Каких еще призывов ждать? Сжигать русские книги и картины Ильи Репина? Лишить российских граждан в Финляндии всех прав и посадить в концлагерь? Все это было в истории, и это — ее черные страницы", — подчеркнули в дипведомстве.Там напомнили, что Внешнеполитический институт считается ведущим национальным исследовательским центром в сфере международных отношений и работает под патронажем парламента и МИД Финляндии.В посольстве выразили надежду, что политическая элита республики задумается о возможных последствиях антироссийской истерии.В конце августа русскоязычное "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) заявило, что финские политики разжигают ненависть к россиянам. Отмечается, что это особенно заметно при обсуждении закрытия восточной границы, запрета выдачи второго гражданства и сделок с недвижимостью. В таких дискуссиях выходцы из России или те, у кого там живут родственники, бездоказательно объявляются "угрозой безопасности" или "агентами гибридного влияния" Москвы, рассказали в организации.

https://ria.ru/20240927/finlyandiya-1975100977.html

https://ria.ru/20240923/finljandija-1974230119.html

https://ria.ru/20240830/finljandija-1969462209.html

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в мире, финляндия, хельсинки, россия, илья репин