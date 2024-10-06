https://ria.ru/20241006/efimov-1976432124.html

Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы

Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2024

Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы

Московские предприниматели могут разместить учреждение образования в здании общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров на востоке города, уже объявили аукцион... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T12:08

2024-10-06T12:08

2024-10-06T12:15

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/01/1969806682_0:97:3000:1785_1920x0_80_0_0_c763f64266ae16a8531cf40cc6fe0956.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московские предприниматели могут разместить учреждение образования в здании общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров на востоке города, уже объявили аукцион на право заключения договора аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здание в районе Ивановское выставлено на аукцион по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Будущий арендатор сможет открыть в нем частный детский сад на 180 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для того, чтобы перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год, инвесторы должны провести ремонт или реконструировать объект, а также выполнить остальные программы города.Заявки на участие в аукционе принимают до 28 октября, говорится в пресс-релизе. Торги запланировали на 31 октября.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в здании есть все помещения, которые нужны для работы детского сада. Договор аренды заключат с победителем торгов на 49 лет.Само здание расположено на Саянской улице в Москве.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы