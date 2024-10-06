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Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2024
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12:08 06.10.2024 (обновлено: 12:15 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/efimov-1976432124.html
Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы
Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы - РИА Новости, 06.10.2024
Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы
Московские предприниматели могут разместить учреждение образования в здании общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров на востоке города, уже объявили аукцион... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T12:08
2024-10-06T12:15
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московские предприниматели могут разместить учреждение образования в здании общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров на востоке города, уже объявили аукцион на право заключения договора аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Здание в районе Ивановское выставлено на аукцион по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Будущий арендатор сможет открыть в нем частный детский сад на 180 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.В сообщении уточняется, что для того, чтобы перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год, инвесторы должны провести ремонт или реконструировать объект, а также выполнить остальные программы города.Заявки на участие в аукционе принимают до 28 октября, говорится в пресс-релизе. Торги запланировали на 31 октября.В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в здании есть все помещения, которые нужны для работы детского сада. Договор аренды заключат с победителем торгов на 49 лет.Само здание расположено на Саянской улице в Москве.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы

Ефимов: инвесторы могут открыть детсад по льготной аренде на востоке Москвы

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Московские предприниматели могут разместить учреждение образования в здании общей площадью 1,8 тысячи квадратных метров на востоке города, уже объявили аукцион на право заключения договора аренды, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
«
"Здание в районе Ивановское выставлено на аукцион по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Будущий арендатор сможет открыть в нем частный детский сад на 180 мест", - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении уточняется, что для того, чтобы перейти на льготную ставку аренды из расчета один рубль за квадратный метр в год, инвесторы должны провести ремонт или реконструировать объект, а также выполнить остальные программы города.
Заявки на участие в аукционе принимают до 28 октября, говорится в пресс-релизе. Торги запланировали на 31 октября.
В свою очередь министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что в здании есть все помещения, которые нужны для работы детского сада. Договор аренды заключат с победителем торгов на 49 лет.
Само здание расположено на Саянской улице в Москве.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
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