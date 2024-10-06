https://ria.ru/20241006/durov-1976635410.html

Спутница Дурова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания

Спутница Дурова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания - РИА Новости, 06.10.2024

Спутница Дурова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания

Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже, об этом сам бизнесмен сообщил... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T18:07

2024-10-06T18:07

2024-10-06T19:47

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Спутница основателя мессенджера Telegram Павла Дурова Юлия Вавилова потеряла ребенка из-за стресса после его задержания в Париже, об этом сам бизнесмен сообщил в своем канале."Юлия была стойкой. Но, в отличие от меня, не привыкла к давлению. Она не создана для войны. Два дня назад она посещала врача, который наблюдал за ее беременностью. У меня был 12-часовой рабочий день, когда Юлия прислала мне сообщение (с плачущими смайликами. — Прим. ред.) из кабинета врача. Я сразу понял, что случилось", — написал Дуров, подвязав ссылку на пост в Telegram-канале Вавиловой, где она описывает подробности случившегося. По словам основателя Telegram, о беременности спутницы он узнал от адвоката в перерывах между допросами во Франции. На нее, отметил бизнесмен, оказывали сильное давление и даже пускали слух о ее связях с "Моссадом".Дурова задержали в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Инцидент вызвал широкую критику общественности во многих странах. Французское правосудие подозревает его в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, предпринимателю грозит до десяти лет тюрьмы.Вечером 28 августа его отпустили под залог в пять миллионов евро. При этом Дурову запретили покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.Как указывала прокурор Парижа Лор Бекко, Telegram привлек внимание следователей, поскольку не отвечал на запросы с просьбой установить личности киберпреступников, в частности, по делам о детской порнографии.

https://ria.ru/20241004/durov-1976455980.html

https://ria.ru/20240918/durov-1973422294.html

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в мире, франция, павел дуров, париж, telegram, моссад