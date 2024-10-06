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На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин - РИА Новости, 06.10.2024
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15:38 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/dtp-1976623955.html
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин - РИА Новости, 06.10.2024
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин
Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:38
2024-10-06T15:38
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, одна из машин опрокинулась. Движение было затруднено. "Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240818/dtp-1966935370.html
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин

Движение на 103-м километре МКАД после ДТП с несколькими машинами восстановили

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, одна из машин опрокинулась. Движение было затруднено.
"Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
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