https://ria.ru/20241006/dtp-1976623955.html

На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин

На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин - РИА Новости, 06.10.2024

На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин

Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T15:38

2024-10-06T15:38

2024-10-06T15:38

происшествия

москва

мкад

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1e/1813160766_0:72:3072:1800_1920x0_80_0_0_5d2f88bcb6dbd67f204ccf9c2852cd8f.jpg

МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, одна из машин опрокинулась. Движение было затруднено. "Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240818/dtp-1966935370.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, мкад