https://ria.ru/20241006/dtp-1976623955.html
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин - РИА Новости, 06.10.2024
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин
Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T15:38
2024-10-06T15:38
2024-10-06T15:38
происшествия
москва
мкад
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта. Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, одна из машин опрокинулась. Движение было затруднено. "Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240818/dtp-1966935370.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, мкад
Происшествия, Москва, МКАД
На МКАД восстановили движение на участке, где столкнулись несколько машин
Движение на 103-м километре МКАД после ДТП с несколькими машинами восстановили
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Движение на 103-м километре МКАД в Москве после ДТП восстановлено, сообщает столичный департамент транспорта.
Ранее в воскресенье ведомство сообщало, что на внешней стороне 103-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей, одна из машин опрокинулась. Движение было затруднено.
"Движение на внешней стороне 103-го километра МКАД восстановлено", - говорится в сообщении.