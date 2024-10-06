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Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 06.10.2024
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09:54 06.10.2024 (обновлено: 10:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/dtp-1976595588.html
Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области
Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 06.10.2024
Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области
Десять человек, в том числе пятерых детей, доставили в больницу после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщили... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T09:54
2024-10-06T10:26
происшествия
волгоградская область
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ВОЛГОГРАД, 6 окт — РИА Новости. Десять человек, в том числе пятерых детей, доставили в больницу после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. Авария произошла на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в Быковском районе Волгоградской области накануне около 18:00."С места аварии госпитализированы пассажиры "Газели": женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33, 46 лет, а также пятеро несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.Кроме того, есть погибший — 27-летний водитель Mercedes умер от полученных травм.Как рассказали РИА Новости в областном комитете здравоохранения, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Они находятся в больницах №7 и 25, а также в больнице имени Фишера.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и его результаты.
https://ria.ru/20241005/dtp-1976546709.html
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происшествия, волгоградская область
Происшествия, Волгоградская область
Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области

Пятерых детей госпитализировали после ДТП с "Газелью" и Mercedes под Волгоградом

© Фото : прокуратура Волгоградской областиНа месте ДТП с участием пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области
На месте ДТП с участием пассажирской Газели и Mercedes на трассе в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото : прокуратура Волгоградской области
На месте ДТП с участием пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области
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ВОЛГОГРАД, 6 окт — РИА Новости. Десять человек, в том числе пятерых детей, доставили в больницу после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры.
Авария произошла на трассе СамараПугачевЭнгельс — Волгоград" в Быковском районе Волгоградской области накануне около 18:00.
«
"С места аварии госпитализированы пассажиры "Газели": женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33, 46 лет, а также пятеро несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.
Кроме того, есть погибший — 27-летний водитель Mercedes умер от полученных травм.
Как рассказали РИА Новости в областном комитете здравоохранения, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Они находятся в больницах №7 и 25, а также в больнице имени Фишера.
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и его результаты.
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