https://ria.ru/20241006/dtp-1976595588.html

Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области

Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области - РИА Новости, 06.10.2024

Пятерых детей госпитализировали после ДТП в Волгоградской области

Десять человек, в том числе пятерых детей, доставили в больницу после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщили... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T09:54

2024-10-06T09:54

2024-10-06T10:26

происшествия

волгоградская область

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ВОЛГОГРАД, 6 окт — РИА Новости. Десять человек, в том числе пятерых детей, доставили в больницу после столкновения пассажирской "Газели" и Mercedes на трассе в Волгоградской области, сообщили журналистам в пресс-службе региональной прокуратуры. Авария произошла на трассе Самара — Пугачев — Энгельс — Волгоград" в Быковском районе Волгоградской области накануне около 18:00."С места аварии госпитализированы пассажиры "Газели": женщины в возрасте 30, 31, 40 лет, мужчины 33, 46 лет, а также пятеро несовершеннолетних", — заявили в ведомстве.Кроме того, есть погибший — 27-летний водитель Mercedes умер от полученных травм.Как рассказали РИА Новости в областном комитете здравоохранения, медики оценивают состояние пострадавших как средней степени тяжести. Они находятся в больницах №7 и 25, а также в больнице имени Фишера.Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Прокуратура взяла на контроль ход расследования и его результаты.

https://ria.ru/20241005/dtp-1976546709.html

волгоградская область

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происшествия, волгоградская область