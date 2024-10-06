https://ria.ru/20241006/donbass-1976657143.html

"Умыло руки": на Западе заявили о ЧП в Донбассе

"Умыло руки": на Западе заявили о ЧП в Донбассе - РИА Новости, 06.10.2024

"Умыло руки": на Западе заявили о ЧП в Донбассе

Командование украинской армии не знает, что делать в связи с обрушением обороны ВСУ на юге Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:02

2024-10-06T22:02

2024-10-06T22:02

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Командование украинской армии не знает, что делать в связи с обрушением обороны ВСУ на юге Донбасса, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."У меня такое ощущение, что украинское командование, по сути, умыло руки в отношении того, что происходит в южной части Донбасса", — удивился он.Как отметил аналитик, Россия постепенно освобождает все больше городов и поселков в ДНР, а ВСУ даже не создают новых линий обороны к западу от этих населенных пунктов. По словам Меркуриса, украинское командование даже не пытается отводить войска с незащищенных позиций."Все это выглядит дезорганизованным и хаотичным, люди гибнут, защита рушится, и, похоже, нет никакого реального плана о том, что делать", — заключил эксперт.Минобороны России сообщило об освобождении Угледара 3 октября. Этот город был последним крупным опорным пунктом ВСУ на Южнодонецком направлении. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны. Кроме того, освобождение Угледара полностью обезопасило трассу Донецк — Мариуполь и вывело из-под удара Волноваху.

https://ria.ru/20241006/ssha-1976630675.html

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безопасность, донбасс, днр, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф