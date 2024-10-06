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"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска - РИА Новости, 06.10.2024
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08:00 06.10.2024 (обновлено: 08:04 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/bezdomnye-1976344782.html
"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска
"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска - РИА Новости, 06.10.2024
"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска
Соцработник Валентина Топилина из Новочеркасска даже на пенсии не прекратила заниматься нуждающимися. Открыла в своем гараже приют для бездомных, где выхаживает РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T08:00
2024-10-06T08:04
общество
пенсионеры
новочеркасск
помощь
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Соцработник Валентина Топилина из Новочеркасска даже на пенсии не прекратила заниматься нуждающимися. Открыла в своем гараже приют для бездомных, где выхаживает их, чтобы устроить потом в специализированные центры. Кроме того, активно помогает фронту. Как она поддерживает земляков — в материале РИА Новости."Не хотела считать болячки"Валентина Валерьевна работала бухгалтером, потом устроилась в центр социального обслуживания. Ухаживала за пенсионерами: убиралась у них дома, делала покупки, сопровождала в поликлиниках. Однажды одна из ее подопечных попросила покрасить оконные рамы. Для этого на тот момент 70-летней Топилиной понадобилось залезть на стремянку. Упала, повредила колено. Долго не могла восстановиться. Пришлось уволиться. Тогда зареклась: в социалку — ни ногой.Но как бы не так: летом прошлого года она возвращалась из храма и обратила внимание на бездомного в инвалидной коляске.&quot;Принялась расспрашивать, как он тут оказался. Выяснилось: сын бывшей коллеги. А из дома его, одноногого, прогнала сестра — не вытерпела двух алкоголиков в квартире, брата с мужем. И он несколько недель провел под открытым небом. Заросший, грязный, — вспоминает Валентина. — В квартиру я бы его не подняла, живу на втором этаже. Устроила в гараже, у нас во дворе&quot;.С перевозкой помогла сестра милосердия, прихожанка Михайло-Архангельского храма. Вместе они оборудовали пустующий гараж под временное проживание: принесли воду, установили раскладушку со всеми постельными принадлежностями. Выдали бездомному новые вещи, а старые выкинули.Валентина Валерьевна обратилась в соцзащиту с просьбой, чтобы подопечного устроили в центр помощи. Как выяснилось, сперва нужно медобследование. Организовали. Как только пришли результаты, договорились с ростовским приютом."Он очень благодарил. Напоследок ему сказала, не дай бог снова увижу на улице — тогда помощи уже не жди, — говорит Валентина. — В итоге взялся за ум, не зря старались"."Он неисправим"Через некоторое время соседка сообщила ей о другом бездомном. Отыскала. Бывший строитель, 45 лет. Рассказывает: отморозил ноги, ампутировали по колено. И все "пошло наперекосяк".Тоже приютила у себя в гараже. Связалась с родственниками — отказались забирать. Отмахнулись: "Он неисправим". Что впоследствии и подтвердилось.&quot;Целый месяц его оформляли. Прежде чем определить в центр, нужно ведь удостовериться, нет ли каких болячек. А недавно узнали: вернулся на улицу. Обидно ли мне? Не то слово, — вздыхает пенсионерка. — Иной раз думаю: да сколько же можно, терпения на них не хватает. Но если очень просят, не отвернусь&quot;.В родном городе заговорили о "спасительнице бездомных", и просьбы стали поступать постоянно. Жители дома отнеслись к волонтерству Валентины Валерьевны с пониманием, не жаловались. Некоторые даже помогали — кто продуктами, кто вещами.Среди постояльцев попадались и капризные. Так, один был привередлив в еде, отказывался ездить по медобследованиям на автобусе — требовал такси, что Валентина на свою пенсию едва ли могла себе позволить. Тем не менее ей удалось найти к нему подход. Устроившись в одном из приютов, бывший бездомный решил компенсировать все затраты на него в качестве благодарности.Помогает Валентина вместе с сестрами милосердия и тем, кто лечится в больнице. Другой подопечный, с рождения немой, болел пневмонией. Вместо "спасибо" целовал сестрам руки. Врачей заверили, что после выздоровления он не останется на улице. Не дожил до этого — скончался в реанимации.Помощь фронтуОдин из сыновей Валентины Валерьевны сейчас на СВО. Вдаваться в подробности о нем не хочет, а на вопрос, как справляется с переживаниями, отвечает коротко: "Работа".Недавно пенсионерка перенесла операцию на глазах, врачи рекомендовали покой. Однако совсем без дела 73-летняя Валентина Валерьевна не может. Шьет с подругами флисовые балаклавы и рубашки для бойцов. Ткань покупали сперва на свои деньги, потом появились спонсоры. Они же обеспечили женщин новыми швейными машинками."Собираемся втроем у меня дома и трудимся. В прошлом году сшили больше тысячи балаклав. В этом — порядка пятисот рубашек: и для тех, кто за лентой, и для раненых в наших госпиталях. Есть швеи, которые работают у себя дома, — я им передаю ткань и лекала", — объясняет Валентина Валерьевна.Навещают раненых. "Беседуем, выслушиваем, сочувствуем и поддерживаем… Получается своего рода психологическая разгрузка".Скольким Валентина Валерьевна помогла? Уже и со счета сбилась: "Пока Бог дает силы — буду трудиться".
https://ria.ru/20201115/pensionery-1584358533.html
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Мария Марикян
Мария Марикян
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, пенсионеры, новочеркасск, помощь
Общество, Пенсионеры, Новочеркасск, Помощь
"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска

Пенсионерка из Новочеркасска организовала приют для бездомных в своем гараже

© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойВалентина Валерьевна помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации
Валентина Валерьевна помогает тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Соцработник Валентина Топилина из Новочеркасска даже на пенсии не прекратила заниматься нуждающимися. Открыла в своем гараже приют для бездомных, где выхаживает их, чтобы устроить потом в специализированные центры. Кроме того, активно помогает фронту. Как она поддерживает земляков — в материале РИА Новости.

"Не хотела считать болячки"

Валентина Валерьевна работала бухгалтером, потом устроилась в центр социального обслуживания. Ухаживала за пенсионерами: убиралась у них дома, делала покупки, сопровождала в поликлиниках. Однажды одна из ее подопечных попросила покрасить оконные рамы. Для этого на тот момент 70-летней Топилиной понадобилось залезть на стремянку. Упала, повредила колено. Долго не могла восстановиться. Пришлось уволиться. Тогда зареклась: в социалку — ни ногой.
Но как бы не так: летом прошлого года она возвращалась из храма и обратила внимание на бездомного в инвалидной коляске.
© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойВалентина Валерьевна сопровождает бездомных в медучреждения
Валентина Валерьевна сопровождает бездомных в медучреждения - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
Валентина Валерьевна сопровождает бездомных в медучреждения
«

"Принялась расспрашивать, как он тут оказался. Выяснилось: сын бывшей коллеги. А из дома его, одноногого, прогнала сестра — не вытерпела двух алкоголиков в квартире, брата с мужем. И он несколько недель провел под открытым небом. Заросший, грязный, — вспоминает Валентина. — В квартиру я бы его не подняла, живу на втором этаже. Устроила в гараже, у нас во дворе".

С перевозкой помогла сестра милосердия, прихожанка Михайло-Архангельского храма. Вместе они оборудовали пустующий гараж под временное проживание: принесли воду, установили раскладушку со всеми постельными принадлежностями. Выдали бездомному новые вещи, а старые выкинули.
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Валентина Валерьевна обратилась в соцзащиту с просьбой, чтобы подопечного устроили в центр помощи. Как выяснилось, сперва нужно медобследование. Организовали. Как только пришли результаты, договорились с ростовским приютом.
"Он очень благодарил. Напоследок ему сказала, не дай бог снова увижу на улице — тогда помощи уже не жди, — говорит Валентина. — В итоге взялся за ум, не зря старались".
© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойВалентина Валерьевна вместе со своим подопечным
Валентина Валерьевна вместе со своим подопечным - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
Валентина Валерьевна вместе со своим подопечным

"Он неисправим"

Через некоторое время соседка сообщила ей о другом бездомном. Отыскала. Бывший строитель, 45 лет. Рассказывает: отморозил ноги, ампутировали по колено. И все "пошло наперекосяк".
Тоже приютила у себя в гараже. Связалась с родственниками — отказались забирать. Отмахнулись: "Он неисправим". Что впоследствии и подтвердилось.
«

"Целый месяц его оформляли. Прежде чем определить в центр, нужно ведь удостовериться, нет ли каких болячек. А недавно узнали: вернулся на улицу. Обидно ли мне? Не то слово, — вздыхает пенсионерка. — Иной раз думаю: да сколько же можно, терпения на них не хватает. Но если очень просят, не отвернусь".

В родном городе заговорили о "спасительнице бездомных", и просьбы стали поступать постоянно. Жители дома отнеслись к волонтерству Валентины Валерьевны с пониманием, не жаловались. Некоторые даже помогали — кто продуктами, кто вещами.
© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойСестры милосердия ухаживают за пациентом больницы
Сестры милосердия ухаживают за пациентом больницы - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
Сестры милосердия ухаживают за пациентом больницы
Среди постояльцев попадались и капризные. Так, один был привередлив в еде, отказывался ездить по медобследованиям на автобусе — требовал такси, что Валентина на свою пенсию едва ли могла себе позволить. Тем не менее ей удалось найти к нему подход. Устроившись в одном из приютов, бывший бездомный решил компенсировать все затраты на него в качестве благодарности.
Помогает Валентина вместе с сестрами милосердия и тем, кто лечится в больнице. Другой подопечный, с рождения немой, болел пневмонией. Вместо "спасибо" целовал сестрам руки. Врачей заверили, что после выздоровления он не останется на улице. Не дожил до этого — скончался в реанимации.

Помощь фронту

Один из сыновей Валентины Валерьевны сейчас на СВО. Вдаваться в подробности о нем не хочет, а на вопрос, как справляется с переживаниями, отвечает коротко: "Работа".
© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойВалентина Валерьевна занимается шитьем рубашек для бойцов СВО
Валентина Валерьевна занимается шитьем рубашек для бойцов СВО - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
Валентина Валерьевна занимается шитьем рубашек для бойцов СВО
Недавно пенсионерка перенесла операцию на глазах, врачи рекомендовали покой. Однако совсем без дела 73-летняя Валентина Валерьевна не может. Шьет с подругами флисовые балаклавы и рубашки для бойцов. Ткань покупали сперва на свои деньги, потом появились спонсоры. Они же обеспечили женщин новыми швейными машинками.
"Собираемся втроем у меня дома и трудимся. В прошлом году сшили больше тысячи балаклав. В этом — порядка пятисот рубашек: и для тех, кто за лентой, и для раненых в наших госпиталях. Есть швеи, которые работают у себя дома, — я им передаю ткань и лекала", — объясняет Валентина Валерьевна.
© Фото предоставлено Валентиной ВалерьевнойТкань пенсионерки покупают сами
Ткань пенсионерки покупают сами - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© Фото предоставлено Валентиной Валерьевной
Ткань пенсионерки покупают сами
Навещают раненых. "Беседуем, выслушиваем, сочувствуем и поддерживаем… Получается своего рода психологическая разгрузка".
Скольким Валентина Валерьевна помогла? Уже и со счета сбилась: "Пока Бог дает силы — буду трудиться".
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