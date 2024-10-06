https://ria.ru/20241006/bezdomnye-1976344782.html

"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска

"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска - РИА Новости, 06.10.2024

"Сколько можно терпеть": на что решилась пенсионерка из Новочеркасска

Соцработник Валентина Топилина из Новочеркасска даже на пенсии не прекратила заниматься нуждающимися. Открыла в своем гараже приют для бездомных, где выхаживает РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:00

2024-10-06T08:04

общество

пенсионеры

новочеркасск

помощь

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Соцработник Валентина Топилина из Новочеркасска даже на пенсии не прекратила заниматься нуждающимися. Открыла в своем гараже приют для бездомных, где выхаживает их, чтобы устроить потом в специализированные центры. Кроме того, активно помогает фронту. Как она поддерживает земляков — в материале РИА Новости."Не хотела считать болячки"Валентина Валерьевна работала бухгалтером, потом устроилась в центр социального обслуживания. Ухаживала за пенсионерами: убиралась у них дома, делала покупки, сопровождала в поликлиниках. Однажды одна из ее подопечных попросила покрасить оконные рамы. Для этого на тот момент 70-летней Топилиной понадобилось залезть на стремянку. Упала, повредила колено. Долго не могла восстановиться. Пришлось уволиться. Тогда зареклась: в социалку — ни ногой.Но как бы не так: летом прошлого года она возвращалась из храма и обратила внимание на бездомного в инвалидной коляске."Принялась расспрашивать, как он тут оказался. Выяснилось: сын бывшей коллеги. А из дома его, одноногого, прогнала сестра — не вытерпела двух алкоголиков в квартире, брата с мужем. И он несколько недель провел под открытым небом. Заросший, грязный, — вспоминает Валентина. — В квартиру я бы его не подняла, живу на втором этаже. Устроила в гараже, у нас во дворе".С перевозкой помогла сестра милосердия, прихожанка Михайло-Архангельского храма. Вместе они оборудовали пустующий гараж под временное проживание: принесли воду, установили раскладушку со всеми постельными принадлежностями. Выдали бездомному новые вещи, а старые выкинули.Валентина Валерьевна обратилась в соцзащиту с просьбой, чтобы подопечного устроили в центр помощи. Как выяснилось, сперва нужно медобследование. Организовали. Как только пришли результаты, договорились с ростовским приютом."Он очень благодарил. Напоследок ему сказала, не дай бог снова увижу на улице — тогда помощи уже не жди, — говорит Валентина. — В итоге взялся за ум, не зря старались"."Он неисправим"Через некоторое время соседка сообщила ей о другом бездомном. Отыскала. Бывший строитель, 45 лет. Рассказывает: отморозил ноги, ампутировали по колено. И все "пошло наперекосяк".Тоже приютила у себя в гараже. Связалась с родственниками — отказались забирать. Отмахнулись: "Он неисправим". Что впоследствии и подтвердилось."Целый месяц его оформляли. Прежде чем определить в центр, нужно ведь удостовериться, нет ли каких болячек. А недавно узнали: вернулся на улицу. Обидно ли мне? Не то слово, — вздыхает пенсионерка. — Иной раз думаю: да сколько же можно, терпения на них не хватает. Но если очень просят, не отвернусь".В родном городе заговорили о "спасительнице бездомных", и просьбы стали поступать постоянно. Жители дома отнеслись к волонтерству Валентины Валерьевны с пониманием, не жаловались. Некоторые даже помогали — кто продуктами, кто вещами.Среди постояльцев попадались и капризные. Так, один был привередлив в еде, отказывался ездить по медобследованиям на автобусе — требовал такси, что Валентина на свою пенсию едва ли могла себе позволить. Тем не менее ей удалось найти к нему подход. Устроившись в одном из приютов, бывший бездомный решил компенсировать все затраты на него в качестве благодарности.Помогает Валентина вместе с сестрами милосердия и тем, кто лечится в больнице. Другой подопечный, с рождения немой, болел пневмонией. Вместо "спасибо" целовал сестрам руки. Врачей заверили, что после выздоровления он не останется на улице. Не дожил до этого — скончался в реанимации.Помощь фронтуОдин из сыновей Валентины Валерьевны сейчас на СВО. Вдаваться в подробности о нем не хочет, а на вопрос, как справляется с переживаниями, отвечает коротко: "Работа".Недавно пенсионерка перенесла операцию на глазах, врачи рекомендовали покой. Однако совсем без дела 73-летняя Валентина Валерьевна не может. Шьет с подругами флисовые балаклавы и рубашки для бойцов. Ткань покупали сперва на свои деньги, потом появились спонсоры. Они же обеспечили женщин новыми швейными машинками."Собираемся втроем у меня дома и трудимся. В прошлом году сшили больше тысячи балаклав. В этом — порядка пятисот рубашек: и для тех, кто за лентой, и для раненых в наших госпиталях. Есть швеи, которые работают у себя дома, — я им передаю ткань и лекала", — объясняет Валентина Валерьевна.Навещают раненых. "Беседуем, выслушиваем, сочувствуем и поддерживаем… Получается своего рода психологическая разгрузка".Скольким Валентина Валерьевна помогла? Уже и со счета сбилась: "Пока Бог дает силы — буду трудиться".

https://ria.ru/20201115/pensionery-1584358533.html

https://ria.ru/20210207/pensionery-1596228378.html

новочеркасск

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Мария Марикян

Мария Марикян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Марикян

общество, пенсионеры, новочеркасск, помощь