https://ria.ru/20241006/bespilotnik-1976658638.html
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник - РИА Новости, 06.10.2024
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:39
2024-10-06T22:39
2024-10-06T22:39
специальная военная операция на украине
брянская область
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БпЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - сообщил он в Telegram-канале.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240911/bespilotniki-1971935130.html
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брянская область, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Происшествия, Александр Богомаз
Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
Богомаз: над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник