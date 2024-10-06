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В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:51 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/bespilotnik-1976585002.html
В Брянской области уничтожили беспилотник
В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.10.2024
В Брянской области уничтожили беспилотник
Силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:51
2024-10-06T07:51
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976562448.html
брянская область
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брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз
В Брянской области уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: ПВО обнаружила и уничтожила в Брянской области БПЛА ВСУ

© Минобороны РоссииРасчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10"
Расчет зенитного ракетного комплекса Стрела-10 - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© Минобороны России
Расчет зенитного ракетного комплекса "Стрела-10". Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале.
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Над Белгородской областью уничтожили украинский беспилотник
Вчера, 22:15
Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.
 
Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
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