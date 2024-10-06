https://ria.ru/20241006/bespilotnik-1976585002.html

В Брянской области уничтожили беспилотник

В Брянской области уничтожили беспилотник - РИА Новости, 06.10.2024

В Брянской области уничтожили беспилотник

Силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T07:51

2024-10-06T07:51

2024-10-06T07:51

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Силами ПВО обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. "Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал он в Telegram-канале. Отмечается, что пострадавших и разрушений нет, оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241005/bespilotnik-1976562448.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз