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В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской
В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской - РИА Новости, 06.10.2024
В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской
Неизвестный измазал стены штаб-квартиры оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), расположенной в Берлине, красной краской, надписи были связаны... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T21:38
2024-10-06T21:38
2024-10-06T21:38
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестный измазал стены штаб-квартиры оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), расположенной в Берлине, красной краской, надписи были связаны с ближневосточным конфликтом, ведется расследование, сообщили столичная полиция и издание Tagesspiegel. Как сообщило издание со ссылкой на представителя партии, на стенах штаб-квартиры ХДС был написан призыв организовать палестинское восстание против Израиля. "Сегодня утром в федеральном офисе партии в округе Тиргартен (в Берлине - ред.) был нанесен ущерб имуществу при использовании краски для граффити... Подозреваемый написал красной краской надписи в контексте ближневосточного конфликта, а затем, неузнанный, скрылся", - говорится в сообщении полиции. Как отмечает полиция, происшествие произошло около 3.30 (4.30 мск). Правоохранители начали расследование.
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в мире, берлин (город), израиль, хдс/хсс
В мире, Берлин (город), Израиль, ХДС/ХСС
В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской
Пропалестинский неизвестный измазал красной краской штаб-квартиру ХДС в Берлине
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестный измазал стены штаб-квартиры оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), расположенной в Берлине, красной краской, надписи были связаны с ближневосточным конфликтом, ведется расследование, сообщили столичная полиция и издание Tagesspiegel.
Как сообщило издание со ссылкой на представителя партии, на стенах штаб-квартиры ХДС был написан призыв организовать палестинское восстание против Израиля
.
"Сегодня утром в федеральном офисе партии в округе Тиргартен (в Берлине - ред.) был нанесен ущерб имуществу при использовании краски для граффити... Подозреваемый написал красной краской надписи в контексте ближневосточного конфликта, а затем, неузнанный, скрылся", - говорится в сообщении полиции.
Как отмечает полиция, происшествие произошло около 3.30 (4.30 мск). Правоохранители начали расследование.