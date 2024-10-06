https://ria.ru/20241006/berlin-1976653926.html

В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской

В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской - РИА Новости, 06.10.2024

В Берлине стены штаб-квартиры ХДС измазали красной краской

Неизвестный измазал стены штаб-квартиры оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), расположенной в Берлине, красной краской, надписи были связаны... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T21:38

2024-10-06T21:38

2024-10-06T21:38

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Неизвестный измазал стены штаб-квартиры оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), расположенной в Берлине, красной краской, надписи были связаны с ближневосточным конфликтом, ведется расследование, сообщили столичная полиция и издание Tagesspiegel. Как сообщило издание со ссылкой на представителя партии, на стенах штаб-квартиры ХДС был написан призыв организовать палестинское восстание против Израиля. "Сегодня утром в федеральном офисе партии в округе Тиргартен (в Берлине - ред.) был нанесен ущерб имуществу при использовании краски для граффити... Подозреваемый написал красной краской надписи в контексте ближневосточного конфликта, а затем, неузнанный, скрылся", - говорится в сообщении полиции. Как отмечает полиция, происшествие произошло около 3.30 (4.30 мск). Правоохранители начали расследование.

https://ria.ru/20240311/memorial-1932378602.html

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в мире, берлин (город), израиль, хдс/хсс