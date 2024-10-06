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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.10.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на 103 километре МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T14:21
2024-10-06T14:21
2024-10-06T14:21
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на 103 километре МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 103 километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На 103 километре МКАД столкнулись несколько автомобилей, движение затруднено