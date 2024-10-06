https://ria.ru/20241006/avariya-1976616906.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 06.10.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на 103 километре МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T14:21

2024-10-06T14:21

2024-10-06T14:21

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на 103 километре МКАД в Москве, одна из машин опрокинулась, движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. "На внешней стороне 103 километра МКАД произошло столкновение нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием легкового автомобиля. На месте работают оперативные службы... Движение в районе ДТП затруднено. Будьте внимательны и выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении в Telegram-канале департамента. В ведомстве отметили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240618/dtp-1953640713.html

москва

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, москва