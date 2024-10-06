https://ria.ru/20241006/ataka-1976657904.html

Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС

Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС - РИА Новости, 06.10.2024

Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС

Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким позициям сирийской армии в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T22:19

2024-10-06T22:19

2024-10-06T22:26

в мире

сирия

хомс (город)

израиль

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким позициям сирийской армии в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии."Около 20:05 (совпадает с мск - ред.) враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны севера Ливана, атаковав несколько военных позиций в центральной части (Сирии - ред.)", - говорится в заявлении.В минобороны Сирии отметили, что нанесен материальный ущерб.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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хомс (город)

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в мире, сирия, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024