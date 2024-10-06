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Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС - РИА Новости, 06.10.2024
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22:19 06.10.2024 (обновлено: 22:26 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/ataka-1976657904.html
Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС
Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС - РИА Новости, 06.10.2024
Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС
Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким позициям сирийской армии в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T22:19
2024-10-06T22:26
в мире
сирия
хомс (город)
израиль
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким позициям сирийской армии в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии."Около 20:05 (совпадает с мск - ред.) враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны севера Ливана, атаковав несколько военных позиций в центральной части (Сирии - ред.)", - говорится в заявлении.В минобороны Сирии отметили, что нанесен материальный ущерб.
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хомс (город)
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в мире, сирия, хомс (город), израиль, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Сирия, Хомс (город), Израиль, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС

Минобороны Сирии заявило об атаке позиций армии израильскими ВВС в центре страны

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСирия
Сирия - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Самолеты ВВС Израиля нанесли удары по нескольким позициям сирийской армии в провинции Хомс, говорится в заявлении министерства обороны Сирии.
"Около 20:05 (совпадает с мск - ред.) враждебный Израиль нанес авиаудары со стороны севера Ливана, атаковав несколько военных позиций в центральной части (Сирии - ред.)", - говорится в заявлении.
В минобороны Сирии отметили, что нанесен материальный ущерб.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
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В миреСирияХомс (город)ИзраильОбострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
 
 
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