https://ria.ru/20241006/artilleriya-1976577596.html

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили БМП и блиндаж ВСУ

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили БМП и блиндаж ВСУ - РИА Новости, 06.10.2024

Артиллеристы одним выстрелом уничтожили БМП и блиндаж ВСУ

Расчет самоходки "Акация" сумел одним выстрелом уничтожить боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T05:02

2024-10-06T05:02

2024-10-06T05:02

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Расчет самоходки "Акация" сумел одним выстрелом уничтожить боевую машину пехоты (БМП) и блиндаж ВСУ под Угледаром, сообщило Минобороны РФ. "Расчеты 152-мм самоходных артиллерийских гаубиц 2С3 "Акация" подразделений артиллерии группировки войск "Восток" уничтожают живую силу и технику, укрепления ВСУ, а также оказывают огневую поддержку действиям штурмовых подразделений на Южно-Донецком направлении специальной военной операции. В ходе выполнения огневой задачи одному из расчетов САУ "Акация" удалось одним метким выстрелом 152-мм осколочно-фугасного артиллерийского снаряда уничтожить блиндаж ВСУ и находившуюся рядом с ним БМП противника", - сказано в сообщении. По словам бойцов, сейчас на угледарском участке фронта активность артиллерии врага значительно снизилась, а эффективность его контрбатарейной борьбы упала в разы. "Все зависит от корректуры, которую нам дают. Если она точная, то практически всегда попадаем в цель. Цели разные: пехота, боевые машины, окопы, блиндажи. Ответка сейчас практически не летит. Фронт сдвинулся вперёд, и нам стало проще", - рассказал старший наводчик "Акации" с позывным "Коммерсант". Дивизионная самоходная гаубица 2С3 "Акация" предназначена для подавления и уничтожения живой силы, артиллерийских и миномётных батарей, ракетных установок, танков, огневых средств, пунктов управления противника. Нарезная гаубичная пушка способна поражать цели на дальности до 20 километров. В боекомплект входит 46 снарядов широкого спектра применения.

https://ria.ru/20241005/ugledar-1976561247.html

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