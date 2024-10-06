https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html

На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак

На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак - РИА Новости, 06.10.2024

На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак

Десять альпак пород уакайа и сури появились на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T13:39

2024-10-06T13:39

2024-10-06T14:54

хорошие новости

москва

вднх

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976612729_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_52199a68e74f80c2b36714f36461dc41.jpg

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Десять альпак пород уакайа и сури появились на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать", — говорится в публикации.Среди альпак пятеро самцов — Берберис, Блэк Бьюти, Ник Майти, Атемис и Пако, а также пять самок — Лилу, Лори, Джулия, Афина и Холли. На сайте отметили, что из альпак породы уакайа особого внимания заслуживает Берберис, или Беня, — единственный представитель серого окраса. Он отличается ярким характером и любовью к угощениям. Кроме того, внимание посетителей завоевала харизматичная альпака по имени Блэк Бьюти (Блэкки) с черной шерстью. Альпаки Лилу и Лори дружат, они постепенно начинают осваиваться в новом доме, а Афина и Холли выделяются шоколадным окрасом, у них разный характер: одна — любознательная и контактная, другая — более застенчивая. Породу сури на "Городской ферме" представляют Ник Майти (Никки) — самый активный из самцов, Пако, известный игривостью, и Атемис — самый скромный и покладистый. Все животные будут находиться под постоянным наблюдением команды зоологов и ветеринаров, это обеспечит им комфорт и безопасность в течение всего времени пребывания на "Городской ферме", отметили на сайте.Там также напомнили, что посетители смогут увидеть уже знакомых альпак, включая самую младшую — Черничку, родившуюся летом прошлого года.

https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html

https://ria.ru/20240629/zoopark-1956308510.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, вднх, общество