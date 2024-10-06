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На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак - РИА Новости, 06.10.2024
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13:39 06.10.2024 (обновлено: 14:54 06.10.2024)
https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html
На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак
На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак - РИА Новости, 06.10.2024
На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак
Десять альпак пород уакайа и сури появились на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T13:39
2024-10-06T14:54
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Десять альпак пород уакайа и сури появились на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать", — говорится в публикации.Среди альпак пятеро самцов — Берберис, Блэк Бьюти, Ник Майти, Атемис и Пако, а также пять самок — Лилу, Лори, Джулия, Афина и Холли. На сайте отметили, что из альпак породы уакайа особого внимания заслуживает Берберис, или Беня, — единственный представитель серого окраса. Он отличается ярким характером и любовью к угощениям. Кроме того, внимание посетителей завоевала харизматичная альпака по имени Блэк Бьюти (Блэкки) с черной шерстью. Альпаки Лилу и Лори дружат, они постепенно начинают осваиваться в новом доме, а Афина и Холли выделяются шоколадным окрасом, у них разный характер: одна — любознательная и контактная, другая — более застенчивая. Породу сури на "Городской ферме" представляют Ник Майти (Никки) — самый активный из самцов, Пако, известный игривостью, и Атемис — самый скромный и покладистый. Все животные будут находиться под постоянным наблюдением команды зоологов и ветеринаров, это обеспечит им комфорт и безопасность в течение всего времени пребывания на "Городской ферме", отметили на сайте.Там также напомнили, что посетители смогут увидеть уже знакомых альпак, включая самую младшую — Черничку, родившуюся летом прошлого года.
https://ria.ru/20240812/alpaka-1965714455.html
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москва, вднх, общество
Хорошие новости, Москва, ВДНХ, Общество
На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак

На "Городскую ферму" ВДНХ в Москве переехали десять альпак пород уакайа и сури

© пресс-служба мэра и правительства МосквыАльпаки на "Городской ферме" ВДНХ
Альпаки на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© пресс-служба мэра и правительства Москвы
Альпаки на "Городской ферме" ВДНХ
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Десять альпак пород уакайа и сури появились на "Городской ферме" ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"Они прибыли туда на зимовку и будут радовать посетителей до конца мая 2025 года. Животные разместились в специально оборудованных вольерах, где за ними будут тщательно ухаживать", — говорится в публикации.
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Среди альпак пятеро самцов — Берберис, Блэк Бьюти, Ник Майти, Атемис и Пако, а также пять самок — Лилу, Лори, Джулия, Афина и Холли.
На сайте отметили, что из альпак породы уакайа особого внимания заслуживает Берберис, или Беня, — единственный представитель серого окраса. Он отличается ярким характером и любовью к угощениям. Кроме того, внимание посетителей завоевала харизматичная альпака по имени Блэк Бьюти (Блэкки) с черной шерстью.
Альпаки Лилу и Лори дружат, они постепенно начинают осваиваться в новом доме, а Афина и Холли выделяются шоколадным окрасом, у них разный характер: одна — любознательная и контактная, другая — более застенчивая.
Породу сури на "Городской ферме" представляют Ник Майти (Никки) — самый активный из самцов, Пако, известный игривостью, и Атемис — самый скромный и покладистый.
Все животные будут находиться под постоянным наблюдением команды зоологов и ветеринаров, это обеспечит им комфорт и безопасность в течение всего времени пребывания на "Городской ферме", отметили на сайте.
Там также напомнили, что посетители смогут увидеть уже знакомых альпак, включая самую младшую — Черничку, родившуюся летом прошлого года.
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