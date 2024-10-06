https://ria.ru/20241006/akkumulyatory-1976541963.html

Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ "Технополис Москва"

Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ "Технополис Москва" - РИА Новости, 06.10.2024

Выпуск аккумуляторов для СИМ начнут в ОЭЗ "Технополис Москва"

Компания "НПК Симба" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустит производство литийионных батарей для средств индивидуальной... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T09:13

2024-10-06T09:13

2024-10-06T09:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

экономика

москва

анатолий гарбузов

сергей собянин

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МОСКВА, 5 окт – РИА Новости. Компания "НПК Симба" на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" запустит производство литийионных батарей для средств индивидуальной мобильности (СИМ) – электровелосипедов, самокатов и гироскутеров, сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов."По поручению Сергея Собянина в столице активно развивается отрасль электромобилестроения. Новый резидент ОЭЗ Москвы на площадке “Печатники” организует производство литийионных аккумуляторов для малого электротранспорта: электровелосипедов, самокатов и гироскутеров. Инвестиции в реализацию проекта, в рамках которого предполагается создать порядка двадцати рабочих мест, превысят сто млн руб.", – привели в ДИПП слова Гарбузова.Он пояснил, что первый этап производства с объемом ежегодного выпуска до 60 тысяч единиц продукции планируется начать уже в этом году.Производство располагается на площади 1,1 тысячи кв. м.Реализация проекта делится на 2 этапа. Второй планируется реализовать в 4-ом квартале 2028 года. Это позволит увеличить производственные мощности предприятия до 125 тысяч батарей в год, пояснили в ДИПП.По словам генерального директора ОЭЗ "Технополис Москва" Геннадия Дегтева, сейчас компания завершила все строительно-монтажные работы и получила статус субъекта свободной таможенной зоны — это одна из преференций резидентов ОЭЗ, позволяющая экономить на таможенных пошлинах."За весь период деятельности ОЭЗ столицы объем льгот для резидентов по уплате таможенных платежей превысил 1,4 миллиарда рублей", — цитирует пресс-служба ДИПП слова Дегтева.В "Технополисе Москва" создан кластер электромобилестроения, в состав которого вошли 64 ведущих производителя, 32 из которых — резиденты и арендаторы особой экономической зоны."Открытие производства в ОЭЗ "Технополис Москва" представляет собой один из ключевых этапов в развитии компании "НПК Симба". Наш выбор был обусловлен теми возможностями, которые предоставляет данная площадка – современная инфраструктура, высокая транспортная доступность, способствующая снижению затрат на логистику, а также обширный пакет мер государственной поддержки. Статус резидента позволит нам избежать уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов, в то время как ставка налога на прибыль составит всего два процента", – приводятся в сообщении слова главы компании "НПК Симба" Андрея Кабашенко.Он добавил, что еще одним значительным преимуществом является возможность создания кооперационных цепочек как внутри кластера, так и с участием компаний ОЭЗ. Это обеспечит предприятию дополнительное конкурентное преимущество на рынке.Особая экономическая зона "Технополис Москва" является территорией с особым юрстатусом, где действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. Площадь 6 площадок ("Печатники", "Алабушево", "Микрон", "МИЭТ", "Ангстрем", "Руднево"), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ, больше 280 га. Особая экономическая зона "Технополис Москва" на протяжении нескольких лет – лидер международных и национальных отраслевых рейтингов.

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, москва, анатолий гарбузов, сергей собянин