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СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира - РИА Новости, 06.10.2024
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07:40 06.10.2024
https://ria.ru/20241006/afganistan-1976584230.html
СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира
СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира - РИА Новости, 06.10.2024
СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира
Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало лживым доклад Американского института мира (United States Institute of Peace -... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T07:40
2024-10-06T07:40
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало лживым доклад Американского института мира (United States Institute of Peace - USIP), в котором утверждается, что новый афганский закон, регулирующий, в том числе, правила поведения женщин, столкнулся с противодействием внутри Исламского эмирата, сообщает телеканал Tolo. По словам пресс-секретаря министерства Саиф-уль-Ислама Хайбера, которые цитирует телеканал, информация о разногласиях по новому закону безосновательна. "Доклад Американского института мира полностью лживый и основан на необоснованной информации. Исламский эмират признан во всем мире благодаря единству и координации между его членами", - сказал Хайбер. Он подчеркнул, что никаких споров относительно нового закона министерства не ведется и охарактеризовал его как "отличный закон для реформирования общества", который с одобрением принят всеми гражданами. Недавно принятый закон состоит из четырех глав и 35 статей, ключевые положения которых включают запрет совершения аморальных поступков, требование ношения хиджаба и соблюдения скромности для женщин, а также регулирование взаимодействия сотрудников министерства с общественностью. USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.
https://ria.ru/20240817/sanktsii-1966725128.html
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афганистан, в мире
Афганистан, В мире
СМИ: министерство добродетели Афганистана осудило доклад Института мира

Tolo: министерство добродетели Афганистана назвало лживым доклад Института мира

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Министерство поощрения добродетели и предотвращения порока Афганистана назвало лживым доклад Американского института мира (United States Institute of Peace - USIP), в котором утверждается, что новый афганский закон, регулирующий, в том числе, правила поведения женщин, столкнулся с противодействием внутри Исламского эмирата, сообщает телеканал Tolo.
По словам пресс-секретаря министерства Саиф-уль-Ислама Хайбера, которые цитирует телеканал, информация о разногласиях по новому закону безосновательна. "Доклад Американского института мира полностью лживый и основан на необоснованной информации. Исламский эмират признан во всем мире благодаря единству и координации между его членами", - сказал Хайбер.
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Он подчеркнул, что никаких споров относительно нового закона министерства не ведется и охарактеризовал его как "отличный закон для реформирования общества", который с одобрением принят всеми гражданами.
Недавно принятый закон состоит из четырех глав и 35 статей, ключевые положения которых включают запрет совершения аморальных поступков, требование ношения хиджаба и соблюдения скромности для женщин, а также регулирование взаимодействия сотрудников министерства с общественностью.
USIP - американское федеральное учреждение, задачей которого является содействие разрешению и предотвращению конфликтов по всему миру.
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