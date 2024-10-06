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Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - РИА Новости, 06.10.2024
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Рейсы в международный аэропорт Бейрута и вылеты из него отменены с 21.00 мск воскресенья до 6.00 понедельника, говорится в заявлении Управления гражданской... РИА Новости, 06.10.2024
2024-10-06T19:36
2024-10-06T19:36
2024-10-06T19:45
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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Рейсы в международный аэропорт Бейрута и вылеты из него отменены с 21.00 мск воскресенья до 6.00 понедельника, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана."Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - написано в заявлении.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
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бейрут, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан
Бейрут, В мире, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Ливан
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника
Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до 6:00 понедельника