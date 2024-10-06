https://ria.ru/20241006/aeroport-1976643398.html

Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника

Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника - РИА Новости, 06.10.2024

Международный аэропорт Бейрута отменил все рейсы до утра понедельника

Рейсы в международный аэропорт Бейрута и вылеты из него отменены с 21.00 мск воскресенья до 6.00 понедельника, говорится в заявлении Управления гражданской... РИА Новости, 06.10.2024

2024-10-06T19:36

2024-10-06T19:36

2024-10-06T19:45

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БЕЙРУТ, 6 окт - РИА Новости. Рейсы в международный аэропорт Бейрута и вылеты из него отменены с 21.00 мск воскресенья до 6.00 понедельника, говорится в заявлении Управления гражданской авиации Ливана."Все рейсы в международном аэропорту Бейрута отменены с 21.00 воскресенья до 6.00 понедельника", - написано в заявлении.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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бейрут, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, ливан