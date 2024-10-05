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Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 05.10.2024
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00:40 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zvezda_geroya-1976465572.html
Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России
Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 05.10.2024
Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России
Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову, с первых дней участвовавшему в специальной военной операции,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T00:40
2024-10-05T00:40
россия
сосновый бор
забайкальский край
алексей цыденов
александр невский
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УЛАН-УДЭ, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову, с первых дней участвовавшему в специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Сегодня министр обороны А. Р. Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку - Доржи Шойнхоровичу Чимитову. Доржи - выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, удостоен трех госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского. После окончания училища, с 2003 года проходил службу в 24-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированной в Сосновом Бору в Бурятии, с самого начала участвовал в спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, Чимитов родился в 1979 году в Курумкане, вырос в Дульдурге Забайкальского края. Его прадед - почетный чекист Бурятской АССР, дед был военным летчиком и участвовал в Корейской войне. "Вот такая офицерская династия… Низкий поклон родителям, что вырастили Героя!", - отметил Цыденов. Во время разведки в местности Городня Черниговской области отряд под командованием Доржи Чимитова попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Несмотря на полученное ранение, Чимитов смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек.
https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html
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россия, сосновый бор, забайкальский край, алексей цыденов, александр невский, андрей белоусов
Россия, Сосновый Бор, Забайкальский край, Алексей Цыденов, Александр Невский, Андрей Белоусов
Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России

Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову

Портрет Героя России
Портрет Героя России - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
Портрет Героя России. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову, с первых дней участвовавшему в специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
"Сегодня министр обороны А. Р. Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку - Доржи Шойнхоровичу Чимитову. Доржи - выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, удостоен трех госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского. После окончания училища, с 2003 года проходил службу в 24-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированной в Сосновом Бору в Бурятии, с самого начала участвовал в спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
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По его словам, Чимитов родился в 1979 году в Курумкане, вырос в Дульдурге Забайкальского края. Его прадед - почетный чекист Бурятской АССР, дед был военным летчиком и участвовал в Корейской войне. "Вот такая офицерская династия… Низкий поклон родителям, что вырастили Героя!", - отметил Цыденов.
Во время разведки в местности Городня Черниговской области отряд под командованием Доржи Чимитова попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Несмотря на полученное ранение, Чимитов смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек.
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РоссияСосновый БорЗабайкальский крайАлексей ЦыденовАлександр НевскийАндрей Белоусов
 
 
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