https://ria.ru/20241005/zvezda_geroya-1976465572.html

Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России

Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России - РИА Новости, 05.10.2024

Военному из Бурятии вручили Звезду Героя России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову, с первых дней участвовавшему в специальной военной операции,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T00:40

2024-10-05T00:40

2024-10-05T00:40

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УЛАН-УДЭ, 5 окт – РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил Звезду Героя России военному из Бурятии Доржи Чимитову, с первых дней участвовавшему в специальной военной операции, сообщил глава республики Алексей Цыденов. "Сегодня министр обороны А. Р. Белоусов вручил Звезду Героя России нашему земляку - Доржи Шойнхоровичу Чимитову. Доржи - выпускник Новосибирского высшего военного командного училища, удостоен трех госнаград - двух орденов Мужества и ордена Александра Невского. После окончания училища, с 2003 года проходил службу в 24-й бригаде специального назначения Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации, дислоцированной в Сосновом Бору в Бурятии, с самого начала участвовал в спецоперации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, Чимитов родился в 1979 году в Курумкане, вырос в Дульдурге Забайкальского края. Его прадед - почетный чекист Бурятской АССР, дед был военным летчиком и участвовал в Корейской войне. "Вот такая офицерская династия… Низкий поклон родителям, что вырастили Героя!", - отметил Цыденов. Во время разведки в местности Городня Черниговской области отряд под командованием Доржи Чимитова попал в засаду противника, который превосходил в численности и оснащении. Несмотря на полученное ранение, Чимитов смог организовать оборону, вывести группу из-под огня и эвакуировать всех раненных. При этом противник потерял 11 человек.

https://ria.ru/20240830/kvartira-1969609526.html

https://ria.ru/20240731/nimchenko-1962893793.html

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сосновый бор

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россия, сосновый бор, забайкальский край, алексей цыденов, александр невский, андрей белоусов