https://ria.ru/20241005/zoopark-1976519078.html

Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду

Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду - РИА Новости, 05.10.2024

Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду

Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T15:03

2024-10-05T15:03

2024-10-05T15:03

хорошие новости

общество

московский зоопарк

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Проведали кенгуру валлаби Беннета. Малышка Греча подросла и уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду. Сейчас она весит около 8 килограммов", - говорится в сообщении. В зоосаде уточнили, что Грече помимо веток и травы дают свежие овощи и фрукты, а также крупы, семена подсолнуха и витаминно-минеральные добавки.

https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, московский зоопарк