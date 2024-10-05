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Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду - РИА Новости, 05.10.2024
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Хорошие новости
 
15:03 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zoopark-1976519078.html
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду - РИА Новости, 05.10.2024
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:03
2024-10-05T15:03
хорошие новости
общество
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Проведали кенгуру валлаби Беннета. Малышка Греча подросла и уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду. Сейчас она весит около 8 килограммов", - говорится в сообщении. В зоосаде уточнили, что Грече помимо веток и травы дают свежие овощи и фрукты, а также крупы, семена подсолнуха и витаминно-минеральные добавки.
https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду

Кенгуренок Греча из Московского зоопарка ест взрослую еду и прибавила в весе

© Московский зоопарк/TelegramМалышка кенгуру Греча из Московского зоопарка
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Московский зоопарк/Telegram
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
"Проведали кенгуру валлаби Беннета. Малышка Греча подросла и уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду. Сейчас она весит около 8 килограммов", - говорится в сообщении.
В зоосаде уточнили, что Грече помимо веток и травы дают свежие овощи и фрукты, а также крупы, семена подсолнуха и витаминно-минеральные добавки.
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