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Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду - РИА Новости, 05.10.2024
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:03
2024-10-05T15:03
2024-10-05T15:03
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду, она весит около 8 килограммов, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Проведали кенгуру валлаби Беннета. Малышка Греча подросла и уже перешла с материнского молока на "взрослую" еду. Сейчас она весит около 8 килограммов", - говорится в сообщении. В зоосаде уточнили, что Грече помимо веток и травы дают свежие овощи и фрукты, а также крупы, семена подсолнуха и витаминно-минеральные добавки.
https://ria.ru/20240516/zoopark-1946411895.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Малышка кенгуру Греча из Московского зоопарка перешла на взрослую еду
Кенгуренок Греча из Московского зоопарка ест взрослую еду и прибавила в весе