https://ria.ru/20241005/zoopark-1976489107.html
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа - РИА Новости, 05.10.2024
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T10:19
2024-10-05T10:19
2024-10-05T16:15
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Еще одного черного грифа привезли в Московский зоопарк из Алма-Аты. Молодому самцу примерно один год. Его можно увидеть в экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории зоопарка", — уточнили в материале. Гриф хорошо перенес переезд, при этом месяц он пробыл на карантине. По соседству живут две самки и три самца черного грифа, а также четыре белоголовых сипа и бородач. Позже зоологи планируют сформировать пару с молодой особью черного грифа для последующего размножения. Сейчас численность этого вида составляет всего около пяти тысяч особей, они находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и разрушения среды их обитания. Черные грифы занесены в Красную книгу России, их охраняют и в других странах.
https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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алма-ата, московский зоопарк, общество
Хорошие новости, Алма-Ата, Московский зоопарк, Общество
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа
В Московский зоопарк из Алма-Аты привезли еще одного черного грифа
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости.
В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа, сообщили на сайте мэра и правительства столицы
.
"Еще одного черного грифа привезли в Московский зоопарк из Алма-Аты. Молодому самцу примерно один год. Его можно увидеть в экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории зоопарка", — уточнили в материале.
Гриф хорошо перенес переезд, при этом месяц он пробыл на карантине. По соседству живут две самки и три самца черного грифа, а также четыре белоголовых сипа и бородач. Позже зоологи планируют сформировать пару с молодой особью черного грифа для последующего размножения.
Сейчас численность этого вида составляет всего около пяти тысяч особей, они находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и разрушения среды их обитания. Черные грифы занесены в Красную книгу России, их охраняют и в других странах.