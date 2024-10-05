https://ria.ru/20241005/zoopark-1976489107.html

В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа

В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа - РИА Новости, 05.10.2024

В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа

В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T10:19

2024-10-05T10:19

2024-10-05T16:15

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алма-ата

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. В Московский зоопарк привезли еще одного черного грифа, сообщили на сайте мэра и правительства столицы. "Еще одного черного грифа привезли в Московский зоопарк из Алма-Аты. Молодому самцу примерно один год. Его можно увидеть в экспозиции "Скала хищных птиц" на старой территории зоопарка", — уточнили в материале. Гриф хорошо перенес переезд, при этом месяц он пробыл на карантине. По соседству живут две самки и три самца черного грифа, а также четыре белоголовых сипа и бородач. Позже зоологи планируют сформировать пару с молодой особью черного грифа для последующего размножения. Сейчас численность этого вида составляет всего около пяти тысяч особей, они находятся под угрозой исчезновения из-за браконьерства и разрушения среды их обитания. Черные грифы занесены в Красную книгу России, их охраняют и в других странах.

https://ria.ru/20240315/ptitsa-1933299174.html

алма-ата

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

алма-ата, московский зоопарк, общество