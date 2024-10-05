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В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.10.2024
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23:21 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zemletryasenie-1976566183.html
В Новой Зеландии произошло землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.10.2024
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:21
2024-10-05T23:21
в мире
новая зеландия
землетрясение
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975741754.html
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в мире, новая зеландия, землетрясение
В мире, Новая Зеландия, Землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение

Geonet: в проливе Кука в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet.
Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
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1 октября, 14:59
 
В миреНовая ЗеландияЗемлетрясение
 
 
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