https://ria.ru/20241005/zemletryasenie-1976566183.html

В Новой Зеландии произошло землетрясение

В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.10.2024

В Новой Зеландии произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T23:21

2024-10-05T23:21

2024-10-05T23:21

в мире

новая зеландия

землетрясение

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975741754.html

новая зеландия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, новая зеландия, землетрясение