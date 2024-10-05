https://ria.ru/20241005/zemletryasenie-1976566183.html
В Новой Зеландии произошло землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение - РИА Новости, 05.10.2024
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T23:21
2024-10-05T23:21
2024-10-05T23:21
в мире
новая зеландия
землетрясение
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet. Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров. Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.
https://ria.ru/20241001/zemletryasenie-1975741754.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая зеландия, землетрясение
В мире, Новая Зеландия, Землетрясение
В Новой Зеландии произошло землетрясение
Geonet: в проливе Кука в Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,7
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Новой Зеландии, сообщает в субботу новозеландский сервис Geonet.
Землетрясение произошло в проливе Кука, разделяющем Северный и Южный острова Новой Зеландии, в 19.08 мск - в 25 километрах к западу от столицы страны Веллингтона с населением более 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 30 километров.
Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.