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На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского - РИА Новости, 05.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:01 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zelenskiy-1976543266.html
На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского - РИА Новости, 05.10.2024
На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского
Союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта, сообщает испанская газета El Pais. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T19:01
2024-10-05T19:01
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
сша
владимир зеленский
джо байден
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта, сообщает испанская газета El Pais."Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения. &lt;…&gt; Высказывания партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее", — говорится в статье.Издание также напоминает, что Запад не поддержал агрессивный "план победы" Зеленского, а Трамп регулярно унижал его в своих публичных выступлениях.На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
https://ria.ru/20241005/mirshaymer-1976518718.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, сша, владимир зеленский, джо байден
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Джо Байден
На Западе раскрыли, как союзники давят на Зеленского

El Pais: союзники Киева начинают давить на Зеленского в пользу переговоров

© AP Photo / Vadim GhirdaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Vadim Ghirda
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Союзники Киева начинают новый этап давления на Украину и Владимира Зеленского с целью договориться об окончании конфликта, сообщает испанская газета El Pais.
"Союзники Украины настаивают на прекращении конфликта. Снижение поддержки Зеленского во время его поездки в США подтверждает смену их отношения. <…> Высказывания партнеров Украины в сентябре этого года указывают лишь на то, что мирные переговоры должны состояться как можно скорее", — говорится в статье.
Издание также напоминает, что Запад не поддержал агрессивный "план победы" Зеленского, а Трамп регулярно унижал его в своих публичных выступлениях.
На прошлой неделе Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
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