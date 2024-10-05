https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html

Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд

Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 05.10.2024

Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд

Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, в регионах Черноземья сильных осадков все еще не ожидается, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:56

2024-10-05T05:56

2024-10-05T05:56

роман вильфанд

гидрометцентр

москва

россия

курская область

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, в регионах Черноземья сильных осадков все еще не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В нечерноземных областях пройдут дожди. Период засухи закончился для Москвы и сопредельных областей", - сказал Вильфанд. При этом в регионах Черноземья – Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях - сильных осадков все еще не ожидается, сообщил синоптик. Он отметил, что в этих регионах в сентябре не выпало "ни капли" осадков.

https://ria.ru/20240912/krym-1972210141.html

москва

россия

курская область

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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, россия, курская область