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Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 05.10.2024
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05:56 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/zasukha-1976472490.html
Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд
Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд - РИА Новости, 05.10.2024
Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд
Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, в регионах Черноземья сильных осадков все еще не ожидается, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:56
2024-10-05T05:56
роман вильфанд
гидрометцентр
москва
россия
курская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, в регионах Черноземья сильных осадков все еще не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В нечерноземных областях пройдут дожди. Период засухи закончился для Москвы и сопредельных областей", - сказал Вильфанд. При этом в регионах Черноземья – Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях - сильных осадков все еще не ожидается, сообщил синоптик. Он отметил, что в этих регионах в сентябре не выпало "ни капли" осадков.
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россия
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роман вильфанд, гидрометцентр, москва, россия, курская область
Роман Вильфанд, Гидрометцентр, Москва, Россия, Курская область
Период засухи в Центральной России закончился, сообщил Вильфанд

Вильфанд: период засухи в Центральной России, кроме Черноземья, закончился

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкДевушка во время дождя в Москве
Девушка во время дождя в Москве - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Период засухи в Москве и соседних с ней областях закончился, в регионах Черноземья сильных осадков все еще не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В нечерноземных областях пройдут дожди. Период засухи закончился для Москвы и сопредельных областей", - сказал Вильфанд.
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При этом в регионах Черноземья – Белгородской, Тамбовской, Липецкой, Воронежской, Курской областях - сильных осадков все еще не ожидается, сообщил синоптик. Он отметил, что в этих регионах в сентябре не выпало "ни капли" осадков.
 
Роман ВильфандГидрометцентрМоскваРоссияКурская область
 
 
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