https://ria.ru/20241005/zamorozki-1976541038.html

Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе

Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе - РИА Новости, 05.10.2024

Москвичей предупредили о заморозках на следующей неделе

Днём в среду температура в московском регионе опустится до плюс 10 градусов, а в ночь на четверг ожидаются заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T18:26

2024-10-05T18:26

2024-10-05T18:46

общество

москва

московская область (подмосковье)

центр "фобос"

михаил леус

экология в россии

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Днём в среду температура в московском регионе опустится до плюс 10 градусов, а в ночь на четверг ожидаются заморозки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус."Температура, довольно обычная для начала октября в воскресенье, в понедельник взлетит до отметок, характерных скорее для первой декады сентября – ожидается плюс 14-19 градусов, затем уйдёт в глубокое пике и днём в среду будет на 2-3 градуса ниже климатической нормы – термометры покажут плюс 5-10 градусов, а в ночь на четверг и вовсе вернёт в регион ночные заморозки", - написал Леус в своем Telegram-канале.Он добавил, что в пятницу благодаря солнечной погоде воздух прогреется до плюс 11-16 градусов.В выходные в регион вновь вернутся дожди, а дневная температура будет колебаться около отметки в плюс 10 градусов.

https://realty.ria.ru/20241001/moskva-1974835170.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, москва, московская область (подмосковье), центр "фобос", михаил леус, экология в россии