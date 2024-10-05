https://ria.ru/20241005/yakutiya-1976516181.html

В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29

В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29 - РИА Новости, 05.10.2024

В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29

Число отравившихся детей в школе-интернате в Якутии выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T14:41

2024-10-05T14:41

2024-10-05T15:43

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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Число отравившихся детей в школе-интернате в Якутии выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Ранее ведомство сообщало о том, что пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку."Общее количество пострадавших - 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четыре получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ (Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний) Минздрава России", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, под наблюдением врачей-инфекционистов детской инфекционной клинической больницы находятся учащиеся начальных классов Харанского спортивного лицея."Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования... при получении первых вызовов Мегино-Кангаласской ЦРБ оперативно принято решение о развёртывании дополнительных инфекционных коек. В больнице лекарственных препаратов, диагностикумов, расходного материала в достаточном количестве", - рассказали в пресс-службе.

https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html

https://ria.ru/20240927/otravlenie-1975029886.html

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происшествия, фонд перспективных исследований, россия