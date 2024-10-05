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В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29 - РИА Новости, 05.10.2024
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14:41 05.10.2024 (обновлено: 15:43 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/yakutiya-1976516181.html
В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29
В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29 - РИА Новости, 05.10.2024
В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29
Число отравившихся детей в школе-интернате в Якутии выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:41
2024-10-05T15:43
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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Число отравившихся детей в школе-интернате в Якутии выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.Ранее ведомство сообщало о том, что пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку."Общее количество пострадавших - 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четыре получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ (Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний) Минздрава России", - отметили в пресс-службе.По данным ведомства, под наблюдением врачей-инфекционистов детской инфекционной клинической больницы находятся учащиеся начальных классов Харанского спортивного лицея."Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования... при получении первых вызовов Мегино-Кангаласской ЦРБ оперативно принято решение о развёртывании дополнительных инфекционных коек. В больнице лекарственных препаратов, диагностикумов, расходного материала в достаточном количестве", - рассказали в пресс-службе.
https://ria.ru/20240926/otravlenie-1974845475.html
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происшествия, фонд перспективных исследований, россия
Происшествия, Фонд перспективных исследований, Россия
В Якутии число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29

Минздрав Якутии: число отравившихся детей в школе-интернате выросло до 29

© Фото : ПрокуратураРеспублики Саха (Якутия)Место происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии
Место происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : ПрокуратураРеспублики Саха (Якутия)
Место происшествия, где дети отравились в спортивной школе Мегино-Кангаласского района в Якутии
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ЯКУТСК, 5 окт - РИА Новости. Число отравившихся детей в школе-интернате в Якутии выросло до 29, из них 25 госпитализированы в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Ранее ведомство сообщало о том, что пищевое отравление получили 24 ребёнка в школе-интернате в Якутии, прокуратура начала проверку.
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"Общее количество пострадавших - 29 детей, из них 25 госпитализированы в инфекционное отделение, четыре получают амбулаторное лечение. В настоящее время их состояние стабильное, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Проведена телемедицинская консультация с НМИЦ ФПИ (Национальным медицинским исследовательским центром фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний) Минздрава России", - отметили в пресс-службе.
По данным ведомства, под наблюдением врачей-инфекционистов детской инфекционной клинической больницы находятся учащиеся начальных классов Харанского спортивного лицея.
"Проводятся необходимые лабораторные и инструментальные исследования... при получении первых вызовов Мегино-Кангаласской ЦРБ оперативно принято решение о развёртывании дополнительных инфекционных коек. В больнице лекарственных препаратов, диагностикумов, расходного материала в достаточном количестве", - рассказали в пресс-службе.
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