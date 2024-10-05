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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.10.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское "Радио NV". РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:10
2024-10-05T20:10
2024-10-05T20:10
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херсонская область
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское "Радио NV". Ранее в субботу днем украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. "Взрывы в Херсоне", - говорится в Telegram-канале "Радио NV". Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
"Радио NV": в подконтрольном ВСУ Херсоне прогремела серия взрывов