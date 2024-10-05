https://ria.ru/20241005/vzryvy-1976550360.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне - РИА Новости, 05.10.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне

Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское "Радио NV". РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:10

2024-10-05T20:10

2024-10-05T20:10

специальная военная операция на украине

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херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщило украинское "Радио NV". Ранее в субботу днем украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Херсоне. "Взрывы в Херсоне", - говорится в Telegram-канале "Радио NV". Согласно данным украинской онлайн-карты министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Херсонской области воздушная тревога не объявлялась.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсон

херсонская область

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Наталья Макарова

в мире, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины