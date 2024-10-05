https://ria.ru/20241005/vzryv-1976469195.html

"Хезболла" заявила о мощном взрыве при попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе

"Хезболла" заявила о мощном взрыве при попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе - РИА Новости, 05.10.2024

"Хезболла" заявила о мощном взрыве при попытке ЦАХАЛ выйти к Одайсе

Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило о мощном взрыве при неудачной попытке ЦАХАЛ приблизиться к населенному пункту Одайсе у ливано-израильской... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:14

2024-10-05T03:14

2024-10-05T09:22

хезболла

в мире

обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974805408_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_3f60bc6859e96867f9cbde26870e776e.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболла" заявило о мощном взрыве при неудачной попытке ЦАХАЛ приблизиться к населенному пункту Одайсе у ливано-израильской границы."При попытке неприятельской израильской пехоты продвинуться к окрестностям муниципалитета населенного пункта Одайсе бойцы исламского сопротивления вступили с ней в столкновение, что привело к мощному взрыву в рядах наступавших войск и вынудило их отступить, понеся потери убитыми и ранеными", — сообщило в своем Telegram-канале "Исламское сопротивление", которое публикует в том числе заявления "Хезболлы".Как утверждается, израильские военные минимум дважды за ночь попытались проникнуть в населенный пункт, но были вынуждены отступить. Также "Хезболла" сообщила, что нанесла ракетные удары по скоплениям израильских военных в приграничных населенных пунктах Кфар-Гилади, Юваль и Ярон.Ранее "Хезболла" заявила, что сорвала все попытки израильских военных закрепиться на юге Ливана.Обострение конфликта между Израилем и "Хезболлой"Обстановка на границе между Ливаном и Израилем остается напряженной с начала военных действий в секторе Газа в октябре прошлого года. Тогда "Хезболла" начала обстреливать север еврейского государства, поддерживая палестинское движение ХАМАС.Резкая эскалация ситуации произошла после того, как 17 и 18 сентября в разных районах Ливана синхронно взорвались средства связи: сначала пейджеры, а на следующий день — рации. Как писали СМИ, в основном их использовали члены "Хезболлы". По официальным данным, 37 человек погибли, более трех тысяч получили ранения, среди жертв и пострадавших были в том числе дети и мирные жители.После этого Израиль начал воздушные бомбардировки соседней страны, ликвидировав точечными авиаударами нескольких высокопоставленных командиров "Хезболлы", включая генсека Хасана Насруллу. А 1 октября Тель-Авив объявил о начале наземной операции против шиитского движения.Число жертв ударов ЦАХАЛ уже превысило две тысячи человек, более 1,2 миллиона ливанцев пришлось покинуть свои дома. Десятки тысяч беженцев выехали в соседнюю Сирию.Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболла" продолжает вести наземные бои. ЦАХАЛ также сообщала о погибших и раненых среди израильских военных, участвующих в операции на юге Ливана.При этом шиитское движение не прекращает ракетные обстрелы еврейского государства, причем их дальность значительно увеличилась в последние дни. Ежедневно фиксируются десятки залпов по израильским населенным пунктам, при этом случаются попадания в жилые дома.Главной целью военной кампании в Тель-Авиве называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера еврейского государства, которых эвакуировали из-за обстрелов "Хезболлы".

https://ria.ru/20241004/khezbolla-1976438275.html

https://ria.ru/20241005/beyrut-1976466736.html

https://ria.ru/20241004/iran-1976449687.html

https://ria.ru/20241004/tsahal-1976424316.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

хезболла, в мире, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024