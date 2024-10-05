https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html

В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами

В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами - РИА Новости, 05.10.2024

В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами

Полицейские применили водометы в центре Рима для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:07

2024-10-05T20:07

2024-10-05T20:10

в мире

рим

палестина

италия

хамас

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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Полицейские применили водометы в центре Рима для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками, следует из трансляции онлайн-издания Local Team. Ранее на площади Порта-Сан-Паоло у античной пирамиды Цестия собрались несколько тысяч человек, которые в течение нескольких часов скандировали лозунги в поддержку Палестины. Митинг проходил в плотном кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились блюстители правопорядка в спецснаряжении. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию камнями, взрывпакетами и бутылками. На площади появились шашки со слезоточивым газом, которые манифестанты пинали в сторону бронеавтомобилей. Для разгона агрессивных активистов на площадь выехали водомет и группы полицейских со щитами, вступившие в столкновение с протестующими с применением дубинок. Как следует из трансляции, несколько демонстрантов были задержаны. На опустевшей площади остались сломанные стулья уличных кафе, поваленные дорожные знаки и разбитые бутылки. Часть демонстрантов, вытесненные с площади, продолжили акцию за новым оцеплением. МВД Италии и управление полиции Рима ранее не дали разрешение на проведение шествия, посчитав его потенциально опасным в свете предстоящей годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Часть ассоциаций, представляющих интересы палестинской диаспоры, согласились перенести акцию на 11 октября.

https://ria.ru/20241005/konflikt-1915630213.html

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палестина

италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Акция в поддержку Палестины в центре Рима В центре Рима при усиленных мерах безопасности проходит акция в поддержку Палестины. Власти ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным из-за предстоящей годовщины нападения ХАМАС на Израиль. 2024-10-05T20:07 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, рим, палестина, италия, хамас