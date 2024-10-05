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В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами - РИА Новости, 05.10.2024
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20:07 05.10.2024 (обновлено: 20:10 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/vodomety-1976549548.html
В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами
В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами - РИА Новости, 05.10.2024
В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами
Полицейские применили водометы в центре Рима для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:07
2024-10-05T20:10
в мире
рим
палестина
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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Полицейские применили водометы в центре Рима для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками, следует из трансляции онлайн-издания Local Team. Ранее на площади Порта-Сан-Паоло у античной пирамиды Цестия собрались несколько тысяч человек, которые в течение нескольких часов скандировали лозунги в поддержку Палестины. Митинг проходил в плотном кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились блюстители правопорядка в спецснаряжении. Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию камнями, взрывпакетами и бутылками. На площади появились шашки со слезоточивым газом, которые манифестанты пинали в сторону бронеавтомобилей. Для разгона агрессивных активистов на площадь выехали водомет и группы полицейских со щитами, вступившие в столкновение с протестующими с применением дубинок. Как следует из трансляции, несколько демонстрантов были задержаны. На опустевшей площади остались сломанные стулья уличных кафе, поваленные дорожные знаки и разбитые бутылки. Часть демонстрантов, вытесненные с площади, продолжили акцию за новым оцеплением. МВД Италии и управление полиции Рима ранее не дали разрешение на проведение шествия, посчитав его потенциально опасным в свете предстоящей годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Часть ассоциаций, представляющих интересы палестинской диаспоры, согласились перенести акцию на 11 октября.
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4.7
96
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353
60
353
60
Акция в поддержку Палестины в центре Рима
В центре Рима при усиленных мерах безопасности проходит акция в поддержку Палестины. Власти ранее не дали разрешение на проведение митинга, посчитав его потенциально опасным из-за предстоящей годовщины нападения ХАМАС на Израиль.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
в мире, рим, палестина, италия, хамас
В мире, Рим, Палестина, Италия, ХАМАС
В Риме митинг в поддержку Палестины разгоняли водометами

В Риме полиция применила водометы для разгона манифестации в поддержку Палестины

© AP Photo / Andrew MedichiniСтолкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим. 5 октября 2024
Столкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим. 5 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Andrew Medichini
Столкновения итальянской полиции и демонстрантов во время марша в поддержку Палестины в Рим. 5 октября 2024
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РИМ, 5 окт - РИА Новости. Полицейские применили водометы в центре Рима для разгона манифестации в поддержку Палестины после того, как ее участники пытались прорвать оцепление и стали закидывать полицию камнями и бутылками, следует из трансляции онлайн-издания Local Team.
Ранее на площади Порта-Сан-Паоло у античной пирамиды Цестия собрались несколько тысяч человек, которые в течение нескольких часов скандировали лозунги в поддержку Палестины. Митинг проходил в плотном кольце полицейских броневиков, за которыми выстроились блюстители правопорядка в спецснаряжении.
Активисты пытались прорвать кольцо оцепления и устроить шествие, начав закидывать полицию камнями, взрывпакетами и бутылками. На площади появились шашки со слезоточивым газом, которые манифестанты пинали в сторону бронеавтомобилей.
Для разгона агрессивных активистов на площадь выехали водомет и группы полицейских со щитами, вступившие в столкновение с протестующими с применением дубинок.
Как следует из трансляции, несколько демонстрантов были задержаны. На опустевшей площади остались сломанные стулья уличных кафе, поваленные дорожные знаки и разбитые бутылки. Часть демонстрантов, вытесненные с площади, продолжили акцию за новым оцеплением.
МВД Италии и управление полиции Рима ранее не дали разрешение на проведение шествия, посчитав его потенциально опасным в свете предстоящей годовщины нападения движения ХАМАС на Израиль. Часть ассоциаций, представляющих интересы палестинской диаспоры, согласились перенести акцию на 11 октября.
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