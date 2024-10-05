Рейтинг@Mail.ru
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:50 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ - РИА Новости, 05.10.2024
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что в молодости встречался с советским агентом КГБ в Норвегии и пытался его завербовать. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T05:50
2024-10-05T05:50
в мире
норвегия
осло
нидерланды
йенс столтенберг
марк рютте
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_223b59163f90490579e684b07ee92b01.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что в молодости встречался с советским агентом КГБ в Норвегии и пытался его завербовать."Я никогда не делал ничего того, за что мне было бы стыдно. Но вся идея была в том, что они (сотрудники КГБ — Прим. ред.) приглашали меня на обед. И я ел эти большие сэндвичи с креветками за одним столом в одном ресторане в Осло, где-то раз в месяц, с парнем по имени Кириллов", — сказал Столтенберг.Бывший генсек, вспоминая тот период, рассказал, как норвежская контрразведка попросила его помочь сделать так, чтобы Кириллов стал перебежчиком."В 1991 году ко мне пришла норвежская контрразведка и сказала: не могли бы вы помочь нам склонить Кириллова стать перебежчиком? Я знал его 10 лет, этого парня. У меня был последний обед с ним, и я сказал: "Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся", — вспомнил Столтенберг.Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чью кандидатуру поддержали все члены альянса.
https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975554181.html
https://ria.ru/20241001/stoltenberg-1975684326.html
норвегия
осло
нидерланды
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958767415_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_4476a5f4f34488d4d67192575e3d2c22.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, осло, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато
В мире, Норвегия, Осло, Нидерланды, Йенс Столтенберг, Марк Рютте, НАТО
"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ

FT: экс-генсек НАТО Столтенберг заявил, что пытался завербовать агента КГБ

© AP Photo / Matt RourkeЙенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Йенс Столтенберг на саммите НАТО в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что в молодости встречался с советским агентом КГБ в Норвегии и пытался его завербовать.
"Я никогда не делал ничего того, за что мне было бы стыдно. Но вся идея была в том, что они (сотрудники КГБ — Прим. ред.) приглашали меня на обед. И я ел эти большие сэндвичи с креветками за одним столом в одном ресторане в Осло, где-то раз в месяц, с парнем по имени Кириллов", — сказал Столтенберг.
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Столтенберг прокомментировал изменения в российской ядерной доктрине
30 сентября, 15:56
Бывший генсек, вспоминая тот период, рассказал, как норвежская контрразведка попросила его помочь сделать так, чтобы Кириллов стал перебежчиком.
"В 1991 году ко мне пришла норвежская контрразведка и сказала: не могли бы вы помочь нам склонить Кириллова стать перебежчиком? Я знал его 10 лет, этого парня. У меня был последний обед с ним, и я сказал: "Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся", — вспомнил Столтенберг.
Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чью кандидатуру поддержали все члены альянса.
Марк Рютте и Йенс Столтенберг в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Столтенберг передал полномочия новому генсеку НАТО Рютте
1 октября, 11:37
 
В миреНорвегияОслоНидерландыЙенс СтолтенбергМарк РюттеНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала