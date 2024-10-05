https://ria.ru/20241005/verbovka-1976472250.html

"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ

"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ - РИА Новости, 05.10.2024

"Было странно": Столтенберг рассказал о работе с агентом КГБ

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что в молодости встречался с советским агентом КГБ в Норвегии и пытался его завербовать. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T05:50

2024-10-05T05:50

2024-10-05T05:50

в мире

норвегия

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йенс столтенберг

марк рютте

нато

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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью Financial Times, что в молодости встречался с советским агентом КГБ в Норвегии и пытался его завербовать."Я никогда не делал ничего того, за что мне было бы стыдно. Но вся идея была в том, что они (сотрудники КГБ — Прим. ред.) приглашали меня на обед. И я ел эти большие сэндвичи с креветками за одним столом в одном ресторане в Осло, где-то раз в месяц, с парнем по имени Кириллов", — сказал Столтенберг.Бывший генсек, вспоминая тот период, рассказал, как норвежская контрразведка попросила его помочь сделать так, чтобы Кириллов стал перебежчиком."В 1991 году ко мне пришла норвежская контрразведка и сказала: не могли бы вы помочь нам склонить Кириллова стать перебежчиком? Я знал его 10 лет, этого парня. У меня был последний обед с ним, и я сказал: "Я тебя знаю, ты меня знаешь, если хочешь соскочить, обращайся. Норвегия — прекрасная страна. Они о тебе позаботятся", — вспомнил Столтенберг.Йенс Столтенберг ушел в отставку с поста генсека НАТО 1 октября. Он занимал эту должность с 2014 года. Его место занял бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, чью кандидатуру поддержали все члены альянса.

https://ria.ru/20240930/stoltenberg-1975554181.html

https://ria.ru/20241001/stoltenberg-1975684326.html

норвегия

осло

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в мире, норвегия, осло, нидерланды, йенс столтенберг, марк рютте, нато