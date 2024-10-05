Рейтинг@Mail.ru
Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:10 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/vegetarianstvo-1976469057.html
Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства
Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства - РИА Новости, 05.10.2024
Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства
Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, так как такой рацион приводит к дефициту необходимых РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:10
2024-10-05T03:10
московская область (подмосковье)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810538285_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_efbde27cadcaa1f4582ed98c993aa4b5.jpg
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, так как такой рацион приводит к дефициту необходимых элементов в организме, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Наш организм начинает развиваться в теле матери, и большинство органов полностью формируются к 18 годам, а головной мозг продолжает расти до 25 лет. А если ребенок с самого детства вегетарианец, он не получает всех тех элементов, которые ему нужны для нормального развития", - сказала Сухорукова. В этом случае, по словам гастроэнтеролога, наступают очень серьезные сбои в организме, которые проявятся во взрослой жизни. Это и хронические, и аутоиммунные заболевания, и низкий вес, и в некоторых случаях даже бесплодие. Родителям, которые приучают детей к вегетарианству, Сухорукова советует подумать, готовы ли они взять на себя такую ответственность за будущее здоровье ребенка. Беременность также является противопоказанием для вегетарианства. У беременной женщины сильно перестраивается организм. Развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также необходимо намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает. "Кроме этого, и у взрослых людей есть болезни, которые могут стать серьезным противопоказанием к переходу на вегетарианство. Если у человека есть какие-то врожденные или приобретенные хронические заболевания, с такими органами, как поджелудочная железа, сердце, почки или печень, не рекомендуется увлекаться вегетарианством. Потому что вы можете навредить своему организму", - добавила собеседник. Врач напомнила, что несмотря на то, что веганов часто путают с вегетарианцами из-за похожего звучания слов, на практике рационы веганов и вегетарианцев различаются: первые не едят никаких продуктов животного происхождения, а вторые могут есть яйца, молоко, мед.
https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html
https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810538285_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e2dbc583c63617cb177c8156f943e489.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье), общество
Московская область (Подмосковье), Общество
Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства

Врач Сухорукова: вегетарианство и веганство крайне опасно для некоторых людей

© Фото : Unsplash / Brooke CagleОвощи в корзине
Овощи в корзине - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Unsplash / Brooke Cagle
Овощи в корзине. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, так как такой рацион приводит к дефициту необходимых элементов в организме, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
"Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Наш организм начинает развиваться в теле матери, и большинство органов полностью формируются к 18 годам, а головной мозг продолжает расти до 25 лет. А если ребенок с самого детства вегетарианец, он не получает всех тех элементов, которые ему нужны для нормального развития", - сказала Сухорукова.
Салат и овощи - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Глава комитета Госдумы не поддержала идею запрета вегетарианства для детей
18 октября 2023, 20:30
В этом случае, по словам гастроэнтеролога, наступают очень серьезные сбои в организме, которые проявятся во взрослой жизни. Это и хронические, и аутоиммунные заболевания, и низкий вес, и в некоторых случаях даже бесплодие. Родителям, которые приучают детей к вегетарианству, Сухорукова советует подумать, готовы ли они взять на себя такую ответственность за будущее здоровье ребенка.
Беременность также является противопоказанием для вегетарианства. У беременной женщины сильно перестраивается организм. Развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также необходимо намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает.
"Кроме этого, и у взрослых людей есть болезни, которые могут стать серьезным противопоказанием к переходу на вегетарианство. Если у человека есть какие-то врожденные или приобретенные хронические заболевания, с такими органами, как поджелудочная железа, сердце, почки или печень, не рекомендуется увлекаться вегетарианством. Потому что вы можете навредить своему организму", - добавила собеседник.
Врач напомнила, что несмотря на то, что веганов часто путают с вегетарианцами из-за похожего звучания слов, на практике рационы веганов и вегетарианцев различаются: первые не едят никаких продуктов животного происхождения, а вторые могут есть яйца, молоко, мед.
Пельмени - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Диетолог предупредила об опасности пельменей
22 сентября, 03:11
 
Московская область (Подмосковье)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала