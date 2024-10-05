https://ria.ru/20241005/vegetarianstvo-1976469057.html

Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства

Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства - РИА Новости, 05.10.2024

Врач предупредила об опасности вегетарианства и веганства

Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, так как такой рацион приводит к дефициту необходимых РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T03:10

2024-10-05T03:10

2024-10-05T03:10

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями, так как такой рацион приводит к дефициту необходимых элементов в организме, сообщила РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова. "Вегетарианство и веганство крайне опасно для детей, беременных женщин и людей с хроническими заболеваниями. Наш организм начинает развиваться в теле матери, и большинство органов полностью формируются к 18 годам, а головной мозг продолжает расти до 25 лет. А если ребенок с самого детства вегетарианец, он не получает всех тех элементов, которые ему нужны для нормального развития", - сказала Сухорукова. В этом случае, по словам гастроэнтеролога, наступают очень серьезные сбои в организме, которые проявятся во взрослой жизни. Это и хронические, и аутоиммунные заболевания, и низкий вес, и в некоторых случаях даже бесплодие. Родителям, которые приучают детей к вегетарианству, Сухорукова советует подумать, готовы ли они взять на себя такую ответственность за будущее здоровье ребенка. Беременность также является противопоказанием для вегетарианства. У беременной женщины сильно перестраивается организм. Развитие плода требует много строительных элементов: это и белок, и холестерин, требуется много жиров и углеводов, потому что происходит закладка клеток и органов плода. К тому же, организму самой женщины также необходимо намного больше питательных веществ, витаминов и микроэлементов, чтобы выносить ребенка. Опасность навредить сразу двоим многократно возрастает. "Кроме этого, и у взрослых людей есть болезни, которые могут стать серьезным противопоказанием к переходу на вегетарианство. Если у человека есть какие-то врожденные или приобретенные хронические заболевания, с такими органами, как поджелудочная железа, сердце, почки или печень, не рекомендуется увлекаться вегетарианством. Потому что вы можете навредить своему организму", - добавила собеседник. Врач напомнила, что несмотря на то, что веганов часто путают с вегетарианцами из-за похожего звучания слов, на практике рационы веганов и вегетарианцев различаются: первые не едят никаких продуктов животного происхождения, а вторые могут есть яйца, молоко, мед.

https://ria.ru/20231018/vegetarianstvo-1903700502.html

https://ria.ru/20240922/pelmeni-1974052867.html

московская область (подмосковье)

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московская область (подмосковье), общество