https://ria.ru/20241005/unichtozhenie-1976469752.html
"Играет ва-банк": в Киеве накинулись на Зеленского после слов об Угледаре
"Играет ва-банк": в Киеве накинулись на Зеленского после слов об Угледаре - РИА Новости, 05.10.2024
"Играет ва-банк": в Киеве накинулись на Зеленского после слов об Угледаре
Владимир Зеленский использует бедственное положение ВСУ с целью добиться от Запада больше поддержки, рискуя при этом жизнями людей, так депутат Верховной рады... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T03:50
2024-10-05T03:50
2024-10-05T03:52
специальная военная операция на украине
в мире
украина
угледар
владимир зеленский
александр дубинский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский использует бедственное положение ВСУ с целью добиться от Запада больше поддержки, рискуя при этом жизнями людей, так депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал в Telegram-канале заявления главы киевского режима о сдаче Угледара."Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении (в Угледаре — Прим. ред.) для пиара на пресс-конференции с Рютте", — написал Дубинский.Глава киевского режима сейчас играет жизнями людей, предупредил депутат, сравнив его действия со ставками."Зеленский понимает, что ставит сейчас на игорный стол все, что у него есть. Но так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают", — посетовал Дубинский.Он также усомнился в самостоятельности Украины на фоне постоянных просьб Зеленского к Западу одобрить его "мирный план", о котором почти ничего неизвестно."Как у Владимира Александровича в голове совмещаются понятия суверенитета и независимости с беганьем по “союзникам” с просьбой согласовать некий план, который в независимой Украине никто не видел?" — задался вопросом депутат.В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева использовать это оружие. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.На этой неделе новый генсек НАТО Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html
https://ria.ru/20241004/bunt-1976286345.html
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в мире, украина, угледар, владимир зеленский, александр дубинский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Угледар, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Играет ва-банк": в Киеве накинулись на Зеленского после слов об Угледаре
Дубинский: Зеленский использует в своих целях бедственное положение ВСУ
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский использует бедственное положение ВСУ с целью добиться от Запада больше поддержки, рискуя при этом жизнями людей, так депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся под стражей в СИЗО по подозрению в госизмене, прокомментировал в Telegram-канале заявления главы киевского режима о сдаче Угледара.
"Он уже цинично использовал ситуацию, в которой солдат фактически заставили остаться в окружении (в Угледаре — Прим. ред.) для пиара на пресс-конференции с Рютте", — написал Дубинский.
Глава киевского режима сейчас играет жизнями людей, предупредил депутат, сравнив его действия со ставками.
«
"Зеленский понимает, что ставит сейчас на игорный стол все, что у него есть. Но так как это чужие жизни и судьбы — он играет ва-банк. Уничтожает страну. Жаль, что многие этого до сих пор не понимают", — посетовал Дубинский.
Он также усомнился в самостоятельности Украины на фоне постоянных просьб Зеленского к Западу одобрить его "мирный план", о котором почти ничего неизвестно.
"Как у Владимира Александровича в голове совмещаются понятия суверенитета и независимости с беганьем по “союзникам” с просьбой согласовать некий план, который в независимой Украине никто не видел?" — задался вопросом депутат.
В прошлый четверг Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом
, чтобы добиться разрешения на применение западных дальнобойных ракет для ударов по территории России
, но Белый дом по итогам переговоров не стал объявлять о смене подхода к запрету для Киева
использовать это оружие. В пятницу газета Politico
со ссылкой на источники написала, что Джо Байден и его советники не уверены в "плане победы" Зеленского в украинском конфликте.
На этой неделе новый генсек НАТО
Марк Рютте прибыл с необъявленным визитом в Киев, где провел переговоры с Владимиром Зеленским. После встречи с новым генсеком НАТО глава киевского режима признал, что союзники Украины не готовы сбивать российские ракеты и беспилотники, а с получением членства в НАТО у страны возникают сложности.