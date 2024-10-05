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Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции - РИА Новости, 05.10.2024
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14:19 05.10.2024 (обновлено: 15:59 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/ukraina-1976513943.html
Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции
Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции - РИА Новости, 05.10.2024
Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции
Франции нужно прекратить финансово поддерживать Украину из-за коррупции, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T14:19
2024-10-05T15:59
в мире
украина
франция
флориан филиппо
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политика
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Франции нужно прекратить финансово поддерживать Украину из-за коррупции, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.&quot;И вот куда идут наши деньги, отправленные на Украину! &lt;…&gt; В этой стране повсюду коррупция! &lt;…&gt; Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции! Хватит!&quot; — написал политик, комментируя задержание украинского руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяны Крупы.В субботу Государственное бюро расследований Украины сообщило, что задержали руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяну Крупу по подозрениям в незаконном обогащении. По сообщениям ведомства, при обыске у нее было найдено почти шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
https://ria.ru/20241005/ft-1976498910.html
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в мире, украина, франция, флориан филиппо, вооруженные силы украины, патриот, служба безопасности украины, политика
В мире, Украина, Франция, Флориан Филиппо, Вооруженные силы Украины, Патриот, Служба безопасности Украины, Политика
Во Франции предложили радикальный план по Украине из-за коррупции

Политик Филиппо потребовал прекратить поддерживать Украину из-за коррупции

© РИА Новости / Кристина Афанасьева | Перейти в медиабанкЭйфелева башня в Париже
Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Кристина Афанасьева
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МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Франции нужно прекратить финансово поддерживать Украину из-за коррупции, потребовал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо на своей странице в соцсети X.
«

"И вот куда идут наши деньги, отправленные на Украину! <…> В этой стране повсюду коррупция! <…> Ни одного евро ради Украины, войны и коррупции! Хватит!" — написал политик, комментируя задержание украинского руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяны Крупы.

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Вчера, 11:46
В субботу Государственное бюро расследований Украины сообщило, что задержали руководителя медико-санитарной экспертной комиссии Татьяну Крупу по подозрениям в незаконном обогащении. По сообщениям ведомства, при обыске у нее было найдено почти шесть миллионов долларов наличными в разной валюте.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности в военной сфере, звучат регулярно. Заместитель министра обороны страны Виталий Половенко в январе сообщал, что Минобороны Украины разорвало контракты с фирмами львовского бизнесмена Игоря Гринкевича — фигуранта дела о скандальных закупках одежды для ВСУ. СБУ 19 января заявляла о задержании полковника ВСУ и гендиректора компании — поставщика оборонных товаров по подозрению в коррупции.
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В миреУкраинаФранцияФлориан ФилиппоВооруженные силы УкраиныПатриотСлужба безопасности УкраиныПолитика
 
 
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