В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов
Решения медкомиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины
© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в Хмельницкой области, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко.
«
"Поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погуляйко.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что предъявило обвинения главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сыну в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Татьяне Крупе, занимающей соответствующую должность. По данным ГБР, во время обысков у подозреваемых нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в различных валютах. Утверждается, что во время следственных действий глава МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов. По данным украинских СМИ, в кабине у подозреваемой нашли списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами, которые изучают правоохранители.
Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что все члены семьи подозреваемой оформили инвалидность и имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу.