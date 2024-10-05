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В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов - РИА Новости, 05.10.2024
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20:43 05.10.2024
https://ria.ru/20241005/uklonisty-1976554272.html
В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов
В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов - РИА Новости, 05.10.2024
В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов
Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T20:43
2024-10-05T20:43
в мире
украина
волынская область
хмельницкая область
алексей гончаренко
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в Хмельницкой области, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко. "Поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погуляйко. Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что предъявило обвинения главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сыну в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Татьяне Крупе, занимающей соответствующую должность. По данным ГБР, во время обысков у подозреваемых нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в различных валютах. Утверждается, что во время следственных действий глава МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов. По данным украинских СМИ, в кабине у подозреваемой нашли списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами, которые изучают правоохранители. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что все члены семьи подозреваемой оформили инвалидность и имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу.
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в мире, украина, волынская область, хмельницкая область, алексей гончаренко, верховная рада украины
В мире, Украина, Волынская область, Хмельницкая область, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины
В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов

Решения медкомиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Сотрудники полиции проверяют документы у мужчины призывного возраста на Украине. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в Хмельницкой области, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко.
«
"Поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погуляйко.
Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что предъявило обвинения главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сыну в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Татьяне Крупе, занимающей соответствующую должность. По данным ГБР, во время обысков у подозреваемых нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в различных валютах. Утверждается, что во время следственных действий глава МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов. По данным украинских СМИ, в кабине у подозреваемой нашли списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами, которые изучают правоохранители.
Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что все члены семьи подозреваемой оформили инвалидность и имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу.
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В миреУкраинаВолынская областьХмельницкая областьАлексей ГончаренкоВерховная Рада Украины
 
 
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