https://ria.ru/20241005/uklonisty-1976554272.html

В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов

В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов - РИА Новости, 05.10.2024

В Волынской области будут проверять медкомиссии из-за фиктивных диагнозов

Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T20:43

2024-10-05T20:43

2024-10-05T20:43

в мире

украина

волынская область

хмельницкая область

алексей гончаренко

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/04/1976343806_0:84:3072:1812_1920x0_80_0_0_392a7381facbf7bc852a97668d1e07d8.jpg

МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Решения медицинских комиссий будут проверять правоохранители в Волынской области Украины после скандала с главой медико-социальной экспертизы (МСЭК) в Хмельницкой области, заявил глава Волынской областной администрации Юрий Погуляйко. "Поручил правоохранителям немедленно начать работу по проверке решений МСЭК и военно-врачебной комиссии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Погуляйко. Ранее Государственное бюро расследований Украины сообщило, что предъявило обвинения главе Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и ее сыну в незаконном обогащении на 6 миллионов долларов. По данным украинских СМИ, речь идет о Татьяне Крупе, занимающей соответствующую должность. По данным ГБР, во время обысков у подозреваемых нашли только наличными почти 6 миллионов долларов в различных валютах. Утверждается, что во время следственных действий глава МСЭК пыталась избавиться от части денег, выбросив в окно две сумки с полумиллионом долларов. По данным украинских СМИ, в кабине у подозреваемой нашли списки "уклонистов" с фиктивными диагнозами, которые изучают правоохранители. Позднее депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что все члены семьи подозреваемой оформили инвалидность и имели право на отсрочку от мобилизации и выезд за границу.

https://ria.ru/20241005/dengi-1976474817.html

украина

волынская область

хмельницкая область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, волынская область, хмельницкая область, алексей гончаренко, верховная рада украины