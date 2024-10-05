https://ria.ru/20241005/uchitelya-1976474650.html

Красноярские учителя впервые удостоены звания "Народный учитель России"

Красноярские учителя впервые удостоены звания "Народный учитель России" - РИА Новости, 05.10.2024

Красноярские учителя впервые удостоены звания "Народный учитель России"

Учителя из Красноярского края впервые удостоены звания "Народный учитель РФ", сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T07:12

2024-10-05T07:12

2024-10-05T07:12

красноярский край

красноярск

россия

михаил котюков

владимир путин

день учителя

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КЕМЕРОВО, 5 окт – РИА Новости. Учителя из Красноярского края впервые удостоены звания "Народный учитель РФ", сообщает управление пресс-службы губернатора и правительства Красноярского края. Накануне Дня учителя в Красноярске поздравили педагогов. В торжественной обстановке губернатор края Михаил Котюков вручил почётные звания "Заслуженный работник образования Красноярского края" и "Заслуженный педагог Красноярского края" учителям школ, преподавателям техникумов и колледжей, работникам детских садов и организаций дополнительного образования из городов и районов края. Уточняется, что в этом году краевые почётные звания получили более 60 педагогов. "Михаил Котюков особо отметил учителя химии Елену Молчанову из школы № 144 и учителя русского языка и литературы Марину Федюнину из школы № 10. Указом президента Владимира Путина обе красноярки удостоены высокого звания "Народный учитель РФ". Глава региона поздравил педагогов, ставших единственными обладателями этой государственной награды в 2024 году", – подчеркивается в релизе. Также глава региона поблагодарил краевых работников сферы образования за самоотверженность, верность профессии и большой вклад в достижение задач национального проекта "Образование". "Завтра праздник не только учителей. Это праздник учеников. Это праздник родителей. Это торжественное событие для всех нас. Каждый из нас помнит своих первых учителей, предметников, классных руководителей – людей, которые не просто давали знания, а, дополняя родителей, давали путёвку в жизнь, давали первые примеры ответственности. Задача учителя – рассмотреть, раскрыть талант ребёнка, дать ему импульс в развитии и своевременно помочь определиться с будущей профессией, с будущим. Вы своим примером, своими знаниями доказываете, что учитель Красноярского края – это классный специалист, человек, который любит своё дело и постоянно развивается", – цитирует пресс-служба губернатора. Глава региона отметил, что в крае реализуется программа строительства новых и ремонта существующих школ. Также 30 сентября в Красноярском крае стартовала Большая учительская неделя – ключевое событие для российской системы образования, в этом году объединённое общей темой "Учителя – герои". В эти дни по всей стране проходят мероприятия, в рамках которых воспитанники могут сказать спасибо своим педагогам. Сегодня в образовательной системе региона работают более 50 тысяч педагогов, из них более половины – в общеобразовательных школах. Почётное звание "Народный учитель Российской Федерации" присваивается учителям, преподавателям и другим работникам образовательных учреждений, которые внесли выдающийся вклад в развитие и популяризацию отечественного образования, чьи ученики добились высоких результатов в научной, общественной и производственной сферах. Оно является высшим почётным званием Российской Федерации за выдающиеся заслуги в области педагогики, входит в государственную наградную систему РФ.

https://ria.ru/20241005/pozdravlenie-1976464147.html

https://ria.ru/20241005/matvienko-1976464434.html

https://ria.ru/20241004/mishustin-1976398926.html

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красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков, владимир путин, день учителя, общество