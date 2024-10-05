Парламент Турции обсудит исходящую от Израиля угрозу
Спикер Куртулмуш: парламент Турции обсудит исходящую от Израиля угрозу
Вид на город Анкара. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 5 окт - РИА Новости. Депутаты парламента Турции обсудят во вторник исходящую от Израиля угрозу, заявил в субботу спикер парламента Нуман Куртулмуш в интервью телеканалу CNN Türk.
"Турция оказывает давление на террористические организации. Мы прекрасно знаем, кто какие шаги предпринимает и зачем - это дестабилизация Сирии и Ирака. Турция должна быть бдительной, это держава, которая смогла выжить в регионе. Это не только политический вопрос, но и национальный. Во вторник, 8 октября, парламент соберется на заседание, правительство проинформирует парламент по вопросу Израиля. Перед депутатами выступят министры иностранных дел и обороны", - заявил спикер.
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Ранее турецкие СМИ сообщили, что заседание будет закрытым.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял, что Израиль не остановится в секторе Газа и проведет операции в Ливане и Сирии, а после этого "захочет наши территории между реками Тигр и Евфрат".
Почти 90% участников опроса турецкой исследовательской компании Areda считают, что Израиль угрожает Турции и может захватить ее территории, число убежденных в этом выросло за последние месяцы.
Иран 1 октября во второй раз в истории подверг Израиль массированному ракетному обстрелу, назвав его актом самообороны. Израильские военные заявляют, что были выпущены около 180 баллистических ракет, большую часть из которых удалось перехватить. Видео в социальных сетях запечатлели последствия падения снарядов в разных районах Израиля. Обстрел, по данным властей Израиля, обошелся без жертв среди граждан страны. Ряд СМИ сообщал о гибели одного человека, предположительно палестинца из сектора Газа, на Западном берегу реки Иордан.
Иранцы утверждают, что ракеты поразили военные объекты Израиля, израильтяне называют урон "минимальным". Они обещают нанести ответный удар, а США - прийти на помощь своему главному ближневосточному союзнику. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова после ракетного удара Ирана по Израилю заявила, что администрация президента США Джо Байдена провалилась на Ближнем Востоке, продемонстрировав полную беспомощность в разрешении кризисов.
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