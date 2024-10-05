https://ria.ru/20241005/tsentr-1976501143.html

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.10.2024

Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley,... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:09

2024-10-05T12:09

2024-10-05T12:19

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-бык И Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.

https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, безопасность