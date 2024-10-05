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Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.10.2024
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12:09 05.10.2024 (обновлено: 12:19 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/tsentr-1976501143.html
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника - РИА Новости, 05.10.2024
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника
Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley,... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:09
2024-10-05T12:19
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-бык И Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подразделения "Центра" продолжили продвижение в глубину обороны противника

ВСУ потеряли до 490 военных в зоне ответственности группировки войск "Центр"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ, отразили четыре атаки, ВСУ потеряли до 490 военнослужащих, БМП Bradley, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике 101-й, 151-й механизированных, 142-й пехотной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Димитров, Дружба, Гродовка, Клебан-бык И Горняк Донецкой Народной Республики. Отражены четыре контратаки штурмовых групп 53-й, 154-й механизированных, 68-й егерской и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили до 490 военнослужащих, боевая машина пехоты Bradley и боевая бронированная машина HMMWV производства США, три автомобиля, 152-мм орудие Д-20, 152-мм гаубица "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30.
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