https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976560620.html

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" в Ливане

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации более 400 боевиков "Хезболлы" в Ливане

Израильские силы ликвидировали порядка 440 боевиков ливанского движения "Хезболлах" с начала наземных рейдов в Ливане, а также уничтожили более 2 тысяч объектов РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T21:48

2024-10-05T21:48

2024-10-05T21:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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ТЕЛЬ-АВИВ, 5 окт - РИА Новости. Израильские силы ликвидировали порядка 440 боевиков ливанского движения "Хезболлах" с начала наземных рейдов в Ливане, а также уничтожили более 2 тысяч объектов движения, заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. "На текущий момент наши силы уничтожили более 2 тысяч целей "Хезболлах", включая военные сооружения, вооружения, подземную инфраструктуру... с начала наземного маневра наши силы ликвидировали с земли и с воздуха порядка 440 террористов, включая 30 командиров различных рангов", - заявил Хагари на брифинге. Также генерал продемонстрировал видеозапись обнаруженного в Ливане 250-метрового подземного туннеля "Хезболлах" в 300 метрах от границы с Израилем. Туннель не пересекал границу, но позволял бойцам движения максимально близко и незамеченными подойти к ней. Можно увидеть, что в этом туннеле были все условия для длительного пребывания бойцов "Хезболлах". "Это один из примеров инфраструктуры, которая готовилась боевиками для терактов в Израиле", - сообщили израильские военные. Туннель был уничтожен инженерными войсками Армии обороны Израиля. Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории. Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.

https://ria.ru/20241003/tsahal-1976261396.html

https://ria.ru/20241001/livan-1975764321.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, армия обороны израиля (цахал), хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024