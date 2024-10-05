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ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
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15:44 05.10.2024 (обновлено: 16:24 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/tsakhal-1976523467.html
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане - РИА Новости, 05.10.2024
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, действовавших на территории РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T15:44
2024-10-05T16:24
в мире
ливан
израиль
триполи
хамас
обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
хезболла
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, действовавших на территории Ливана."ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который был ответственен за исполнение операций ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу. В результате дополнительного авиаудара по району Триполи в Ливане был ликвидирован террорист Саид Алаа Наиф Али, высокопоставленный член военного крыла ХАМАС", - говорится в сообщении пресс-службы армии.В пресс-службе добавили, что Мухаммад аль-Махмуд занимался поставкой оружия, из которого потом совершались ракетные атаки по территории Израиля. Саид Али, по информации военных ЦАХАЛ, занимался вербовкой бойцов для движения ХАМАС на территории Ливана, а также организовывал теракты против израильских целей.Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
https://ria.ru/20241005/khezbolla-1976507504.html
https://ria.ru/20241004/livan-1976456929.html
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в мире, ливан, израиль, триполи, хамас, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, хезболла
В мире, Ливан, Израиль, Триполи, ХАМАС, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024, Хезболла
ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов ХАМАС в Ливане

ЦАХАЛ заявила о ликвидации двух высокопоставленных членов военного крыла ХАМАС

© Фото : Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Фото : Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что ликвидировала двух высокопоставленных членов военного крыла палестинского движения ХАМАС, действовавших на территории Ливана.
"ВВС Израиля нанесли удар и ликвидировали террориста Мухаммада Хусейна Али аль-Махмуда, который был ответственен за исполнение операций ХАМАС в Ливане и руководил террористической деятельностью на Западном берегу. В результате дополнительного авиаудара по району Триполи в Ливане был ликвидирован террорист Саид Алаа Наиф Али, высокопоставленный член военного крыла ХАМАС", - говорится в сообщении пресс-службы армии.
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В пресс-службе добавили, что Мухаммад аль-Махмуд занимался поставкой оружия, из которого потом совершались ракетные атаки по территории Израиля. Саид Али, по информации военных ЦАХАЛ, занимался вербовкой бойцов для движения ХАМАС на территории Ливана, а также организовывал теракты против израильских целей.
Израиль с 1 октября проводит сухопутную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибло уже более тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более 90 тысяч стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
Главной целью военной кампании в Израиле называют создание условий для возвращения 60 тысяч жителей севера, которые были эвакуированы из-за обстрелов, начатых "Хезболлах" год назад в поддержку палестинского движения ХАМАС.
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