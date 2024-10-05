https://ria.ru/20241005/stsenariy-1976482751.html

"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России

"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России - РИА Новости, 05.10.2024

"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России

США не переживут войну с Россией, которую пытается развязать Владимир Зеленский, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T09:29

2024-10-05T09:29

2024-10-05T15:16

россия

москва

вашингтон (штат)

владимир зеленский

джо байден

дмитрий песков

министерство обороны сша

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США не переживут войну с Россией, которую пытается развязать Владимир Зеленский, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS."Таким образом, "план победы" Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки, тем более что Москва имеет преимущество как в качестве, так и в количестве", — указал эксперт.Боснич отметил, что стратегический арсенал России не имеет равных, что прекрасно понимают и в Пентагоне.На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый план победы. По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет о сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html

https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html

россия

москва

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша, брикс, нато, в мире, политика