Рейтинг@Mail.ru
"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 05.10.2024 (обновлено: 15:16 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/stsenariy-1976482751.html
"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России
"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России - РИА Новости, 05.10.2024
"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России
США не переживут войну с Россией, которую пытается развязать Владимир Зеленский, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T09:29
2024-10-05T15:16
россия
москва
вашингтон (штат)
владимир зеленский
джо байден
дмитрий песков
министерство обороны сша
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США не переживут войну с Россией, которую пытается развязать Владимир Зеленский, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.&quot;Таким образом, &quot;план победы&quot; Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки, тем более что Москва имеет преимущество как в качестве, так и в количестве&quot;, — указал эксперт.Боснич отметил, что стратегический арсенал России не имеет равных, что прекрасно понимают и в Пентагоне.На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый план победы. По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет о сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20241005/plan-1976479195.html
https://ria.ru/20241004/zelenskiy-1976334297.html
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, вашингтон (штат), владимир зеленский, джо байден, дмитрий песков, министерство обороны сша, брикс, нато, в мире, политика
Россия, Москва, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, Джо Байден, Дмитрий Песков, Министерство обороны США, БРИКС, НАТО, В мире, Политика
"В Вашингтоне не в восторге". СМИ раскрыли сценарий войны США и России

InfoBRICS: США не переживут войну с Россией, развязанную Зеленским

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. США не переживут войну с Россией, которую пытается развязать Владимир Зеленский, написал военный эксперт Драго Боснич в статье для InfoBRICS.
«

"Таким образом, "план победы" Зеленского фактически сводится к желанию развязать конфликт между Россией и НАТО. Проще говоря, политический Запад должен вступить в войну с Москвой, чтобы предотвратить полное поражение киевского режима. Неудивительно, что многие в Вашингтоне не в восторге от этого, ведь война с Россией, обладающей ядерным оружием, означала бы конец самой Америки, тем более что Москва имеет преимущество как в качестве, так и в количестве", — указал эксперт.

Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
На Западе предложили неожиданный план по Украине
Вчера, 08:39
Боснич отметил, что стратегический арсенал России не имеет равных, что прекрасно понимают и в Пентагоне.
На прошлой неделе Зеленский побывал в США, где, помимо прочего, встретился с президентом Джо Байденом и представил ему так называемый план победы. По словам главы киевского режима, этот план содержит "мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет о сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.
Россия не раз подчеркивала, что не представляет угрозы ни для одной из стран Североатлантического альянса, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. При этом она остается открытой к диалогу, но на равноправной основе, а Запад должен отказаться от курса на милитаризацию Европы. Как отмечал Владимир Путин, страна не хочет прямого военного столкновения с НАТО, но, если кто-то пожелает, Москва к этому готова.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
"Уничтожит Европу". В Финляндии одной фразой описали Зеленского
4 октября, 11:54
 
РоссияМоскваВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийДжо БайденДмитрий ПесковМинистерство обороны СШАБРИКСНАТОВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала