https://ria.ru/20241005/stantsija-1976478782.html

В Херсонской области повреждена газораспределительная станция

В Херсонской области повреждена газораспределительная станция - РИА Новости, 05.10.2024

В Херсонской области повреждена газораспределительная станция

Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в субботу в своем Telegram-канале о повреждении... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T08:36

2024-10-05T08:36

2024-10-05T08:36

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россия

херсонская область

днепр (город)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в субботу в своем Telegram-канале о повреждении газораспределительной станции на подконтрольной ВСУ части области. Прокудин сообщил, что после взрывов за прошедшие сутки в регионе повреждены "газораспределительная станция, складские помещения". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20241004/kherson-1976296858.html

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херсонская область

днепр (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины