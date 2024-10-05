https://ria.ru/20241005/stantsija-1976478782.html
В Херсонской области повреждена газораспределительная станция
В Херсонской области повреждена газораспределительная станция - РИА Новости, 05.10.2024
В Херсонской области повреждена газораспределительная станция
Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в субботу в своем Telegram-канале о повреждении... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T08:36
2024-10-05T08:36
2024-10-05T08:36
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил в субботу в своем Telegram-канале о повреждении газораспределительной станции на подконтрольной ВСУ части области. Прокудин сообщил, что после взрывов за прошедшие сутки в регионе повреждены "газораспределительная станция, складские помещения". Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20241004/kherson-1976296858.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, херсонская область , днепр (город), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Херсонская область , Днепр (город), Вооруженные силы Украины
В Херсонской области повреждена газораспределительная станция
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении газораспределительной станции