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Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:48
2024-10-05T13:48
2024-10-05T13:58
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара."С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск "Север" пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены", - отметили в Минобороны.На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Артиллеристы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.
После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара.
«
"С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск "Север" пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены", - отметили в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.