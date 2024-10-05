https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976511034.html

Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024

Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:48

2024-10-05T13:48

2024-10-05T13:58

курская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара."С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск "Север" пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены", - отметили в Минобороны.На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.

https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность