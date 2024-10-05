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Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
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13:48 05.10.2024 (обновлено: 13:58 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976511034.html
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области - РИА Новости, 05.10.2024
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области
Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:48
2024-10-05T13:58
курская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара."С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск "Север" пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены", - отметили в Минобороны.На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.
https://ria.ru/20241005/ka-52m-1976470973.html
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курская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Север" уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

Артиллеристы "Севера" уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в Курской области
Российские военнослужащие в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 окт - РИА Новости. Артиллеристы группировки российских войск "Север" уничтожили пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ и показало видео.
"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" были вскрыты пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила одного из подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении министерства.
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После определения и подтверждения точных координат местонахождения противника было принято решение о нанесении удара.
«
"С помощью БПЛА незамедлительно была наведена артиллерия. В ходе боевой работы артиллеристов группировки войск "Север" пункт управления беспилотными летательными аппаратами и живая сила ВСУ были уничтожены", - отметили в Минобороны.
На кадрах объективного контроля запечатлены попадания снарядов по позициям противника и взрывы.
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