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Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек - РИА Новости, 05.10.2024
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек
Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:26
2024-10-05T13:26
2024-10-05T13:55
специальная военная операция на украине
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МОСКВА. 5 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка "Богдана", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Семнадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241005/proryv-1976508724.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Курская область
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек
Потери ВСУ в Курской области составили 400 человек, 17 военных сдались в плен