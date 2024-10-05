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Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек - РИА Новости, 05.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:26 05.10.2024 (обновлено: 13:55 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976508335.html
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек - РИА Новости, 05.10.2024
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек
Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T13:26
2024-10-05T13:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
курская область
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МОСКВА. 5 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка "Богдана", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Семнадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Курская область
Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек

Потери ВСУ в Курской области составили 400 человек, 17 военных сдались в плен

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области
Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтоженная военная техника колонны ВСУ в Курской области. Архивное фото
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МОСКВА. 5 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
"За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка "Богдана", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Семнадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьКурская область
 
 
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