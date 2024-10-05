https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976508335.html

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек - РИА Новости, 05.10.2024

Потери ВСУ в Курской области за сутки составили 400 человек

Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T13:26

2024-10-05T13:26

2024-10-05T13:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

безопасность

курская область

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МОСКВА. 5 окт - РИА Новости. Украинские подразделения потеряли 400 военнослужащих личного состава и 16 единиц бронетехники в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 400 военнослужащих, уничтожены 16 единиц бронетехники, в том числе танк и 15 боевых бронированных машин, а также пять артиллерийских орудий, в том числе самоходная артиллерийская установка Caesar французского производства и самоходная артиллерийская установка "Богдана", два автомобиля, станция радиоэлектронной борьбы, инженерная машина разграждения и бронированная ремонтно-эвакуационная машина. Семнадцать военнослужащих ВСУ сдались в плен", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241005/proryv-1976508724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, безопасность, курская область