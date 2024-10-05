Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового - РИА Новости, 05.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 05.10.2024 (обновлено: 12:30 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976501490.html
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового - РИА Новости, 05.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:15
2024-10-05T12:30
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
в мире
херсонская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e03604796c4165519a850842880c90ee.jpg
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241005/ft-1976498910.html
россия
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/01/1975772009_32:0:2763:2048_1920x0_80_0_0_b8d9aca54741ae3516d99fca74ac92a5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Херсонская область
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового

ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в зоне ответственности "Днепра"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТанк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Танк Т-80 БВМ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщает в субботу Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
"Поймают или убьют". Столтенберг сделал неожиданное признание о Зеленском
Вчера, 11:46
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала