https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976501490.html

Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового

Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового - РИА Новости, 05.10.2024

Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового

Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T12:15

2024-10-05T12:15

2024-10-05T12:30

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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, в мире, херсонская область