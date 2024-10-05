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Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового - РИА Новости, 05.10.2024
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы... РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T12:15
2024-10-05T12:15
2024-10-05T12:30
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МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 50 боевиков ВСУ, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", сообщает в субботу Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 39-й бригады береговой обороны, 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Садовое и Приднепровское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 50-ти военнослужащих, два автомобиля и 122 мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика". Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Херсонская область
Бойцы "Днепра" нанесли огневое поражение ВСУ у Садового
ВС России нанесли огневое поражение ВСУ в зоне ответственности "Днепра"