https://ria.ru/20241005/spetsoperatsiya-1976408157.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.10.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T16:53

2024-10-05T16:53

2024-10-05T16:54

инфографика

россия

украина

луганская народная республика

вооруженные силы украины

спецоперация

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 5 октября 2024 годаЗа минувшие сутки подразделения Южной группировки войск освободили село Желанное Второе Донецкой Народной Республики. Кроме того, российские войска отбили девять контратак ВСУ на Купянском, Донецком и Авдеевском направлениях. Поражены 146 районов скопления живой силы и техники, шесть складов боеприпасов. Средства ПВО сбили восемь реактивных снарядов HIMARS, три управляемые авиабомбы Hammer и 55 беспилотников.Параллельно группировка войск "Север" продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Сорваны две контратаки противника у Любимовки и Обуховки. Пресечены две попытки прорыва границы в направлении Нового Пути. Украинская армия потеряла на этом направлении более 400 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 646 самолетов, 283 вертолета, 32871 беспилотник, 580 зенитных ракетных комплексов, 1469 реактивных систем залпового огня, 18527 танков и других бронемашин, 15619 орудий полевой артиллерии и 26942 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

запорожская область

донецкая народная республика

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, луганская народная республика, вооруженные силы украины, спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, запорожская область, донецкая народная республика, херсонская область , инфографика