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В Словакии медведь напал на грибника - РИА Новости, 05.10.2024
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21:41 05.10.2024 (обновлено: 21:47 05.10.2024)
https://ria.ru/20241005/slovakiya-1976560006.html
В Словакии медведь напал на грибника
В Словакии медведь напал на грибника - РИА Новости, 05.10.2024
В Словакии медведь напал на грибника
Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики. РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T21:41
2024-10-05T21:47
словакия
белоруссия
в мире
происшествия
россия
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики. "Нападение медведя закончилось трагически… Оператор линии 155 отправил вертолет к мужчине, на которого в лесу напал медведь, мужчина несмотря на старания спасателей из-за полученных ранений скончался", - говорится в сообщении Оперативного центра скорой медицинской помощи Словакии в Facebook*. Трагедия произошла в селе на севере Словакии. Как уточняют словацкие СМИ, мужчина собирал в лесу грибы, когда на него напал медведь. Спасатели успели доставить грибника в больницу, где он и скончался. Сегодняшнее нападение медведя на человека с летальным исходом в Словакии стало вторым с начала года. Всего в республике с начала года произошло порядка 15 нападений медведей на людей. В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда это тянулось даже годами. Тараба также отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов из-за участившихся встреч людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей. В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено. Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством. В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240706/buryatiya-1957873675.html
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словакия, белоруссия, в мире, происшествия, россия
Словакия, Белоруссия, В мире, Происшествия, Россия
В Словакии медведь напал на грибника

Медики сообщили о гибели грибника на севере Словакии из-за нападения медведя

© Fotolia / JuhaSaБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
© Fotolia / JuhaSa
Бурый медведь. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Грибник на севере Словакии погиб в результате нападения медведя, сообщили словацкие медики.
"Нападение медведя закончилось трагически… Оператор линии 155 отправил вертолет к мужчине, на которого в лесу напал медведь, мужчина несмотря на старания спасателей из-за полученных ранений скончался", - говорится в сообщении Оперативного центра скорой медицинской помощи Словакии в Facebook*.
Республика Бурятия - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
В Бурятии женщина погибла от нападения медведя
6 июля, 15:38
Трагедия произошла в селе на севере Словакии. Как уточняют словацкие СМИ, мужчина собирал в лесу грибы, когда на него напал медведь. Спасатели успели доставить грибника в больницу, где он и скончался.
Сегодняшнее нападение медведя на человека с летальным исходом в Словакии стало вторым с начала года. Всего в республике с начала года произошло порядка 15 нападений медведей на людей.
В конце мая парламент Словакии одобрил поправки, упрощающие отстрел медведей, появление которых недалеко от населенных пунктов и туристических мест участилось в республике. В начале июня документ подписал президент республики. Министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба говорил, что ранее необходимо было длительное время добиваться разрешения на отстрел медведей, иногда это тянулось даже годами. Тараба также отмечал, что ведомство получило информацию от отелей, которая свидетельствует об оттоке туристов из-за участившихся встреч людей с медведями. По мнению министерства окружающей среды, к таким инцидентам приводит утрата пугливости у этого охраняемого животного. В ведомстве считают, что популяция медведей в Словакии значительно увеличилась, что и потребовало дополнительного правового регулирования для защиты людей.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.07.2024
Житель Камчатки погиб в результате нападения медведя
26 июля, 07:00
В середине марта медведь в центре города Липтовский Микулаш (на севере Словакии) ранил пятерых жителей города, включая десятилетнюю девочку. Благодаря действиям полиции животное удалось выгнать из города, специальные патрули вели его поиски, позже оно было застрелено.
Незадолго до этого инцидента в горах Словакии, спасаясь от медведя, погибла гражданка Белоруссии. Животное напало на нее, когда женщина вместе со своим спутником гуляла в Деменовской долине в Низких Татрах, на популярном среди туристов горном маршруте. Мужчине удалось спастись от медведя бегством.
В начале мая в популярном среди туристов месте в центральном регионе Словакии медведица напала на пожилого грибника, а в середине июня в этом же регионе медведь напал на дачника.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 14.08.2024
В Бурятии двое туристов сорвались со скалы, убегая от медведя
14 августа, 12:42
 
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