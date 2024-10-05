https://ria.ru/20241005/slovakiya-1976542947.html
Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек
Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек - РИА Новости, 05.10.2024
Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек
Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек на фоне ухудшения ситуации в регионе, эта логистическая операция стала крупнейшей в истории страны, сообщил глава МИД РИА Новости, 05.10.2024
2024-10-05T18:55
2024-10-05T18:55
2024-10-05T19:05
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БРАТИСЛАВА, 5 окт - РИА Новости. Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек на фоне ухудшения ситуации в регионе, эта логистическая операция стала крупнейшей в истории страны, сообщил глава МИД республики Юрай Бланар. "В общей сложности из Бейрута в Ларнаку было доставлено 98 граждан, из них 34 граждане Словакии", - сказал Бланар на пресс-конференции в субботу. По его словам, восемь человек пожелали остаться на Кипре. В субботу в Братиславе приземлился самолет из Ларнаки, на борту которого было 46 человек, вторым рейсом будут доставлены остальные граждане Словакии и других государств. Всего к Словакии обратились за помощью в эвакуации своих граждан девять стран, среди них Чехия, Хорватия, Польша, Венгрия, Австрия и другие. По словам Бланар, эта логистическая операция стала крупнейшей из подобных в истории Словакии. Правительство республики ранее одобрило отправку военнослужащих в Ливан для организации эвакуации словацких граждан на фоне обострения ситуации с безопасностью в регионе. План эвакуации предполагал задействование одного самолета и 30 военных словацкой армии. Эвакуационный рейс планировалось провести в два этапа: сначала граждан должны были доставить из Ливана на Кипр, после этого отправить в Словакию. Ответственность за организацию этого процесса была возложена на министерство обороны республики.
https://ria.ru/20241005/evakuatsiya-1976475747.html
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в мире, словакия, ливан, ларнака (район), обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Словакия, Ливан, Ларнака (район), Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
Словакия эвакуировала из Ливана 98 человек
МИД Словакии: эвакуация 98 человек из Ливана стала крупнейшей в истории страны