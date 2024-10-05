https://ria.ru/20241005/skripka-1976129825.html

Биография Сергея Скрипки

Биография Сергея Скрипки - РИА Новости, 05.10.2024

Биография Сергея Скрипки

Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Иванович Скрипка родился 5 октября 1949 РИА Новости, 05.10.2024

2024-10-05T01:37

2024-10-05T01:37

2024-10-05T01:37

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россия

харьков

ссср

сергей скрипка

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Художественный руководитель и главный дирижер Российского государственного симфонического оркестра кинематографии Сергей Иванович Скрипка родился 5 октября 1949 года в Харькове (Украинская СССР, ныне – Украина) Его отец был военным.Все школьные годы пел в хоре мальчиков. Окончил специальную музыкальную школу в Харькове, в 1972 году – Харьковский институт искусств (ныне – Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского) по специальности "хормейстер". В 1977 году окончил Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского по специальности "оперно-симфоническое дирижирование" (класс Лео Гинзбурга). Там же окончил ассистентуру-стажировку. Профессор.Параллельно с учебой работал в оперной студии, где приобрел первый опыт профессиональной дирижерской работы.С 1975 года и по настоящее время – руководитель Жуковского симфонического оркестра. Коллектив регулярно участвует в концертах Московской филармонии. Выпустил несколько компакт-дисков, его запись "Кармен-сюиты" Родиона Щедрина получила высокую оценку автора. Под управлением маэстро оркестр успешно гастролировал в Швейцарии, выступал на фестивалях в Швеции, Дании, Польше, Венгрии. С 1977 года основная творческая деятельность Сергея Скрипки связана с Российским государственным симфоническим оркестром кинематографии, с которым он записывает музыку к кинофильмам и выступает в концертных программах, в том числе за рубежом.С 1993 года Сергей Скрипка – художественный руководитель и главный дирижер оркестра.Первыми его работами для кино стали записи музыки к картинам "В зоне особого внимания"(1977), "Мой ласковый и нежный зверь"(1978), "Право первой подписи" (1978). Он работал с известными композиторами Микаэлом Таривердиевым ("Старомодная комедия", 1978), Андреем Петровым ("Осенний марафон", 1979, "Жестокий романс", 1984), Евгением Догой ("Мой ласковый и нежный зверь", 1978), Алексеем Рыбниковым ("Тот самый Мюнхгаузен", 1979), Евгением Крылатовым ("Гостья из будущего", 1984, "Дети понедельника", 1997), Геннадием Гладковым ("Формула любви", 1984, "Убить дракона", 1988), Максимом Дунаевским ("Мэри Поппинс, до свидания", 1983, "На острие меча", 1986), Владимиром Дашкевичем ("Вор", 1997, "Три сестры", 2017), Юрием Буцко ("Прорва", 1992), Эдуардом Артемьевым ("Утомленные солнцем", 1994, "Легенда № 17", 2013).Принимал участие в записи музыки к популярным фильмам "Москва слезам не верит"(1979), "Чучело"(1983), "Тревожный вылет" (1983), "Михайло Ломоносов"(1984-1986), "Кин-дза-дза!"(1986), "Где находится нофелет?" (1987), "Трио"(2002), "Доктор Живаго"(2005), "Шекспиру и не снилось"(2007), "Солнечный удар"(2014). Одни из последних музыкальных записей – к кинолентам "Собибор" (2018), "Однажды в пустыне" (2021), "Учености плоды" (2021) и др.Всего оркестром под руководством Скрипки записана музыка почти к 200 художественным фильмам. В его архиве хранится около девяти тысяч рукописных партитур. Также записывал музыку к мультфильмам "Каникулы в Простоквашино"(1980), "Серый волк энд Красная Шапочка"(1990), "Ку! Кин-дза-дза" (2013) и другим. Маэстро впервые в России исполнил ораторию "Страсти по Марку" Рейнхарда Кайзера, а также осуществил первые записи на компакт-диски ряда произведений Рейнгольда Глиэра, Александра Мосолова, Виссариона Шебалина, Эдисона Денисова.Дирижер работает и с другими оркестрами. С Академическим симфоническим оркестром Московской филармонии и Государственным Московским хором записал концерты для хора "Минин и Пожарский, или Освобождение Москвы" Степана Дегтярева (фирма "Мелодия", 1990).Сергей Скрипка сотрудничает с молодыми музыкантами. Под его управлением были подготовлены концертные программы интернационального молодежного симфонического оркестра Международного музыкального лагеря в Твери, университетского оркестра шотландского города Абердин, студенческого оркестра Российской Академии музыки имени Гнесиных.В репертуаре дирижера – произведения разных эпох и жанров: от барокко до новейшей музыки, от высокой классики до лучших образцов эстрады. В творчестве Сергея Скрипки преобладает классический и романтический стили, но также звучат редко исполняющиеся произведения (оратория "Времена года" Йозефа Гайдна, "Именинная" увертюра Людвига ван Бетховена, "Симфония ми-бемоль мажор" Петра Чайковского и другие).Сергей Скрипка выступал и записывался с известными музыкантами, дирижерами и солистами – Михаилом Плетневым, Дмитрием Хворостовским, Сергеем Судзиловским, Александром Ведерниковым, Любовью Казарновской, Алексеем Любимовым, Андреем Диевым, Родионом Замуруевым, Александром Гиндиным, Алексеем Набиулиным, Аленой Баевой, Гайком Казазяном, Никитой Борисоглебским и многими другими. С 2004 года на базе Жуковского симфонического оркестра организовывал проведение международного музыкального фестиваля "Еврооркестр". В 2013 году оркестр кинематографии под руководством Сергея Скрипки принимал участие в съемках проекта "Большая опера" телеканала "Россия-Культура".В 2018 году в концертном зале имени П.И. Чайковского Московской филармонии Сергей Скрипка дирижировал мировой премьерой реквиема "Девять шагов к преображению" Эдуарда Артемьева. Свыше 10 лет Сергей Скрипка и оркестр кинематографии осуществляют персональный абонемент "Живая музыка экрана" в Московской филармонии. Является автором идеи, художественным руководителем проекта и дирижером всех концертов этого абонемента. Сергей Скрипка занимался преподавательской деятельностью. В 1980-2008 годы был профессором кафедры оркестрового дирижирования Российской Академии музыки имени Гнесиных. Как композитор написал музыку к кинофильму "Обида" (1986) режиссера Аркадия Сиренко. Снимался в фильмах "Лавина" (2001), "Олигарх" (2002) и др.Участвовал в работе жюри кинофестивалей и музыкальных конкурсов, в их числе – ХVII Открытый российский фестиваль анимационного кино в Суздале (2012), VII Всероссийский открытый конкурс композиторов имени Андрея Петрова в Санкт -Петербурге (2013), Х Международный благотворительный кинофестиваль "Лучезарный Ангел" (2013), Национальная анимационная премия "Икар" (2015) и пр.Академик Российской академии кинематографических искусств "Ника".Член Национальной Академии кинематографических искусств и наук России.Народный артист Российской Федерации (1998).Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1993).Лауреат премии правительства России в области культуры (за цикл концертных программ "Живая музыка экрана", 2010). Удостоен ордена Почета (2016). Лауреат премии "Звезды Содружества" (2023), которая ежегодно присуждается представителям государств содружества за наиболее значимые успехи в сфере гуманитарной деятельности.Почетный гражданин города Жуковский (2004).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, харьков, ссср, сергей скрипка